Китай приостановил рейс Москва-Пекин из-за случаев коронавируса на борту

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Китай отменит на неделю рейс Москва — Пекин авиакомпании Air China после обнаружения случаев заражения коронавирусом на борту. Об этом говорится в сообщении Управления гражданской авиации КНР.

Речь идет о рейсе CA910 Москва — Пекин (первый пункт прибытия в городе Шэньяне). Также ведомство уточнило, что 4 июля на рейсе CA910 тест на коронавирус оказался положительным у более чем пяти пассажиров.

Ранее Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой. Однако решения о возобновлении полетов в эти 13 стран пока нет, так как это является лишь предложением Роспотребнадзора.

Россия с 1 февраля ограничила авиасообщение с Китаем, разрешив выполнять рейсы между странами только «Аэрофлоту» и четырем китайским авиакомпаниям. Были возможны перелеты из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а для приема таких рейсов был выделен терминал F в Шереметьево. Позднее российским авиакомпаниям разрешили до 14 февраля выполнять только чартерные рейсы, которые возвращают граждан из Китая в Россию. Затем эти рейсы приостановили в связи со вспышкой COVID-19.