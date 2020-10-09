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Руководство «Траста» и А1 прокомментировали арест Михаила Хабарова

Андрей Елинсон
Андрей Елинсон (Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости)

Обвинения против первого заместителя председателя правления, главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, арестованного в рамках дела о мошенничестве в крупном размере, являются абсурдными. Об этом РБК заявил Андрей Елинсон, глава А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», которое Хабаров возглавлял до 2014 года).

«Кто бы ни был за господином [Александром] Богатиковым, кто помогает ему решать его гражданско-правовые проблемы такими беспредельными уголовными механизмами, этот кто-то преследует цель оказать давление на личность и семью Хабарова», — сказал Елинсон.

По словам Елинсона, пока топ-менеджер «Траста» будет находиться под стражей, в Санкт-Петербурге должно пройти заседание по гражданско-правовой сделке, а его отсутствие станет «дополнительным аргументом для оказания давления на суд, который должен будет признать долг Богатикова перед Хабаровым». «Замысел понятен: это правовой беспредел. Мы уверены, что справедливость восторжествует», — заключил Елинсон.

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Глава «Траста» Александр Соколов сообщил РБК, что не ожидал такой позиции суда и был удивлен решением. «С моей точки зрения, аргументы, которые высказала защита, достаточны, чтобы была избрана менее жесткая мера пресечения. Работу мы должны будем подкорректировать, потому что Михаил объективно важную работу выполняет в банке», — сказал Соколов.

Пресненский суд Москвы арестовал Хабарова до 30 ноября. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено после жалобы его бывшего партнера по компании «Деловые линии» Александра Богатикова. Хабаров был задержан 9 октября. Накануне его вызвали на допрос в СК, у него прошел обыск.

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Богатиков заявил Следственному комитету, что Хабаров принудил его заключить опцион на продажу 30% «Деловых линий» и тем самым похитил у него 900 млн руб. Соглашение об опционе было заключено в 2015 году между компанией Caledor Consulting (75% у Хабарова, еще 25% у А1) и Богатиковым (через компании DL Management Ltd и Doglemor Trade), сумма сделки составляла $60 млн. Однако в 2017 году между Богатиковым и Хабаровым произошел конфликт, и сделка сорвалась.

В январе Лондонский международный третейский суд обязал Богатикова заплатить Хабарову и А1 долг в размере $58 млн. В такую сумму суд оценил нереализованный опцион на покупку доли в «Деловых линиях».

«Траст» арест суд
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