Топ-менеджера «Траста» вызвали на допрос в СК

Адвокат Михаила Хабарова назвал дело, по которому банкир проходит как подозреваемый, попыткой пересмотреть решение Лондонского суда о взыскании в его пользу $58 млн

Михаил Хабаров (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ‎»)

Главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова вызвали на допрос в Следственный комитет, сообщил РБК адвокат банкира Владимир Слащев.

«Михаил Хабаров сейчас на допросе в Следственном комитете», — сказал юрист. По его словам, основанием для допроса стал корпоративный конфликт с его партнерами, «переведенный в уголовно-правовое русло». Статус Хабарова в деле — подозреваемый, уточнил Слащев.

В заявлении адвоката, поступившем в РБК, говорится, что 8 октября у Хабарова были произведены обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению его бывшего партнера по компании «Деловые линии» Александра Богатикова.

«Дело является циничной, неприкрытой и сфабрикованной попыткой оказать незаконное уголовно-правовое давление на Хабарова и заставить его отказаться от взыскания с Богатикова долга в $58 млн, подтвержденного решением Лондонского международного третейского суда, вынесенного в январе 2020 года», — добавил Слащев.

В пресс-службе «Траста» заявили РБК, что руководство банка «считает происходящее вопиющей ситуацией и выражает поддержку Михаилу Хабарову и его семье», и назвали Хабарова «одним из лучших менеджеров в стране в части работы с проблемными и непрофильными активами».