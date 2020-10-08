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Топ-менеджера «Траста» вызвали на допрос в СК

Адвокат Михаила Хабарова назвал дело, по которому банкир проходит как подозреваемый, попыткой пересмотреть решение Лондонского суда о взыскании в его пользу $58 млн
Михаил Хабаров
Михаил Хабаров (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ‎»)

Главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова вызвали на допрос в Следственный комитет, сообщил РБК адвокат банкира Владимир Слащев.

«Михаил Хабаров сейчас на допросе в Следственном комитете», — сказал юрист. По его словам, основанием для допроса стал корпоративный конфликт с его партнерами, «переведенный в уголовно-правовое русло». Статус Хабарова в деле — подозреваемый, уточнил Слащев.

В заявлении адвоката, поступившем в РБК, говорится, что 8 октября у Хабарова были произведены обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению его бывшего партнера по компании «Деловые линии» Александра Богатикова.

«Дело является циничной, неприкрытой и сфабрикованной попыткой оказать незаконное уголовно-правовое давление на Хабарова и заставить его отказаться от взыскания с Богатикова долга в $58 млн, подтвержденного решением Лондонского международного третейского суда, вынесенного в январе 2020 года», — добавил Слащев.

В пресс-службе «Траста» заявили РБК, что руководство банка «считает происходящее вопиющей ситуацией и выражает поддержку Михаилу Хабарову и его семье», и назвали Хабарова «одним из лучших менеджеров в стране в части работы с проблемными и непрофильными активами».

«Вызывает вопрос, почему преследование Михаила Хабарова началось после его победы в LCIA (Англия). <...> Банк непрофильных активов приложит все усилия, чтобы расследование по этому делу было максимально прозрачным и объективным», — сообщили РБК в пресс-службе банка «Траст».

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

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21 января Лондонский международный третейский суд (LCIA) обязал Богатикова выплатить Хабарову $58 млн. В июле Кипрский окружной суд в качестве обеспечительной меры по этому решению запретил Богатикову проводить операции с рядом принадлежащих тому активов.

По словам Слащева, во время разбирательства в LCIA Богатиков не оспаривал заключенного ранее с Хабаровым соглашения, однако теперь пожаловался в СК, что партнер якобы «принудил его заключить соглашения об опционе и об оказании услуг, введя тем самым в заблуждение». При этом юрист отметил, что заявление Богатикова в правоохранительные органы «не подтверждено ни одним документом».

«Я убежден, что это уголовное дело — вопиющая попытка пересмотреть гражданско-правовые договоренности и решение международного суда. Попытка уголовного преследования кредитора должником является привычным для России 1990-х способом неправового давления в попытке скрыть собственные преступления и избежать возврата долгов. Именно это сегодня происходит в отношении Михаила Хабарова», — заявил Слащев.

РБК направил запрос в «Деловые линии». РБК также обратился за комментарием к старшему помощнику (по взаимодействию со СМИ) руководителя ГСУ СК по Москве Юлии Ивановой.

Авторы
Павел Казарновский, Евгений Калюков
При участии
Мария Кокорева
«Траст» Михаил Хабаров
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Экс-президент «А1» Хабаров отсудил у совладельца «Деловых линий» $58 млн
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