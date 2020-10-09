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Предприниматели обеспокоились возможным арестом топ-менеджера «Траста»

Вид на здание Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Вид на здание Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) (Фото: Алексей Зотов / ТАСС)

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выразил обеспокоенность в связи с задержанием главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова по делу о мошенничестве. Об этом говорится на сайте РСПП.

«Особую обеспокоенность вызывает возможность избрания в нарушение статьи 108 УПК РФ в отношении Хабарова меры пресечения в виде заключения под стражу, несмотря на то что спор возник из предпринимательских отношений», — отмечает союз.

Хабарова задержали 9 октября. Заседание по мере пресечения назначено на 9 октября в Пресненском суде. Как сообщал РБК адвокат Владимир Слащев, банкира задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Накануне Хабаров был вызван на допрос в СК в качестве подозреваемого. Уголовное дело возбуждено по заявлению его бывшего партнера по компании «Деловые линии» Александра Богатикова, добавлял адвокат.

Топ-менеджера «Траста» задержали по подозрению в мошенничестве
Финансы
Михаил Хабаров

Лондонский международный третейский суд (LCIA) 21 января обязал Богатикова выплатить Хабарову долг в размере $58 млн. Слащев указывает, что при разбирательстве в суде Богатиков не оспаривал заключенного с Хабаровым соглашения, однако теперь пожаловался на то, что бизнесмен «принудил его заключить соглашения об опционе и об оказании услуг, введя тем самым в заблуждение». По словам адвоката, его заявление в правоохранительные органы «не подтверждено ни одним документом».

«Траст» задержание топ-менеджер
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Топ-менеджера «Траста» задержали по подозрению в мошенничестве
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