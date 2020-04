Экс-президент «А1» Хабаров отсудил у совладельца «Деловых линий» $58 млн

Бывший совладелец транспортной компании Михаил Хабаров выиграл в Лондоне суд с ее крупнейшим бенефициаром Александром Богатиковым. В споре об опционе в «Деловых линиях» Хабаров и его структура претендовали на $58 млн

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Лондонский международный третейский суд (LCIA) обязал совладельца транспортно-логистической компании «Деловые линии» Александра Богатикова выплатить $58 млн бывшему совладельцу этой компании и CEO банка «Траст» Михаилу Хабарову. Часть этой суммы будет также выплачена кипрской структуре Caledor Consulting Ltd, которой Хабаров владеет совместно с инвесткомпанией «А1» (у них 75 и 25% соответственно). Суд принял решение 21 января, сообщил РБК представитель Caledor Consulting Ltd.

«Для меня прежде всего важен сам факт признания судом справедливости моих требований к бывшему партнеру. Это был вызов моим жизненным принципам, представлениям об этике деловых и человеческих отношений. Материальная компенсация имеет значение, но в данном случае это вторично», — говорится в комментарии Хабарова, переданном его представителем. После решения суда представители бизнесмена 6 марта обратились в Арбитражный суд Санкт-Петербурга для исполнения решения, сообщил собеседник РБК.

Представитель «Деловых линий» ответил РБК, что компания не участвует в судебных спорах акционеров. «Логистический оператор продолжает работать в обычном режиме, оказывая бесперебойный и качественный сервис на всей территории России», — сказал представитель.

Хабаров до 2014 года несколько лет руководил инвестиционным подразделением «Альфа-Групп» А1, а в 2015-м был назначен председателем совета директоров «Деловых линий». Тогда же сообщалось, что он стал совладельцем компании, но подробности сделки не раскрывались. Как рассказал РБК представитель Caledor Consulting Ltd, в тот год между Хабаровым, Caledor Consulting Ltd и Богатиковым, его кипрскими компаниями DL Management Ltd и Doglemor Trade Ltd было заключено cоглашение об опционе. По нему Caledor Consulting Ltd получила право выкупа 30% доли в «Деловых линиях» по фиксированной цене — $60 млн.

В феврале 2015 года другая компания Хабарова, Solarstones, заключила договор на оказание консультаций по управлению «Деловыми линиями». Соглашение было заключено с компанией Богатикова DL Management.