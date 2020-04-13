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Экс-президент «А1» Хабаров отсудил у совладельца «Деловых линий» $58 млн

Бывший совладелец транспортной компании Михаил Хабаров выиграл в Лондоне суд с ее крупнейшим бенефициаром Александром Богатиковым. В споре об опционе в «Деловых линиях» Хабаров и его структура претендовали на $58 млн
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Лондонский международный третейский суд (LCIA) обязал совладельца транспортно-логистической компании «Деловые линии» Александра Богатикова выплатить $58 млн бывшему совладельцу этой компании и CEO банка «Траст» Михаилу Хабарову. Часть этой суммы будет также выплачена кипрской структуре Caledor Consulting Ltd, которой Хабаров владеет совместно с инвесткомпанией «А1» (у них 75 и 25% соответственно). Суд принял решение 21 января, сообщил РБК представитель Caledor Consulting Ltd.

«Для меня прежде всего важен сам факт признания судом справедливости моих требований к бывшему партнеру. Это был вызов моим жизненным принципам, представлениям об этике деловых и человеческих отношений. Материальная компенсация имеет значение, но в данном случае это вторично», — говорится в комментарии Хабарова, переданном его представителем. После решения суда представители бизнесмена 6 марта обратились в Арбитражный суд Санкт-Петербурга для исполнения решения, сообщил собеседник РБК.

Представитель «Деловых линий» ответил РБК, что компания не участвует в судебных спорах акционеров. «Логистический оператор продолжает работать в обычном режиме, оказывая бесперебойный и качественный сервис на всей территории России», — сказал представитель.

Хабаров до 2014 года несколько лет руководил инвестиционным подразделением «Альфа-Групп» А1, а в 2015-м был назначен председателем совета директоров «Деловых линий». Тогда же сообщалось, что он стал совладельцем компании, но подробности сделки не раскрывались. Как рассказал РБК представитель Caledor Consulting Ltd, в тот год между Хабаровым, Caledor Consulting Ltd и Богатиковым, его кипрскими компаниями DL Management Ltd и Doglemor Trade Ltd было заключено cоглашение об опционе. По нему Caledor Consulting Ltd получила право выкупа 30% доли в «Деловых линиях» по фиксированной цене — $60 млн.

В феврале 2015 года другая компания Хабарова, Solarstones, заключила договор на оказание консультаций по управлению «Деловыми линиями». Соглашение было заключено с компанией Богатикова DL Management.

В августе 2017 года между сторонами произошел конфликт, его суть не раскрывалась. По словам представителя Caledor Consulting Ltd, Богатиков блокировал Хабарову доступ к информации и сотрудникам «Деловых линий», а также прекратил исполнение обязательств по консультационному договору с Solarstones.

По данным СПАРК, в 2018 году единственным учредителем «Деловых линий» стало ООО «0578 Холдинг». Наибольшая доля в компании — 43% через ООО «АБ групп» принадлежит Богатикову. Остальное контролируют несколько физических лиц. «Действия Александра Богатикова по передаче 57% «Деловых линий» третьим лицам де-факто сделали невозможным выполнение условий соглашения по опциону», — пояснил представитель Caledor Consulting Ltd.

В результате структуры Хабарова подали в Лондонский международный третейский суд два иска — по спору о доле в компании и из-за разрыва договора консультационных услуг. Решения по второму пока нет.

Группа компаний «Деловые линии» — один из крупнейших игроков на рынке автомобильных грузоперевозок: у нее 4 тыс. автомобилей, 575 тыс. кв. м складских площадей. «Деловые линии» работают в пяти странах — России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.

Автор: Мария Кокорева
Теги: «Деловые линии», суд
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