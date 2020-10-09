Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 12:49
Следствие запросило арест для топ-менеджера «Траста» Бизнес, 18:05 Судивший дерби ЦСКА и «Спартака» арбитр заболел коронавирусом Спорт, 18:01 Заболевшего COVID-19 чемпиона Европы Паненку перевели из реанимации Спорт, 17:59 Пожар на складе снарядов в Рязанской области потушили спустя двое суток Общество, 17:50 Московский транспорт потратил ₽1,2 млрд на борьбу с коронавирусом Общество, 17:46 Взыскательные и капризные: аренда бизнес-джетов и сарафанное радио РБК и Райффайзенбанк, 17:44 Армения и Азербайджан поспорили о взятии города Политика, 17:27 Журналист узнал имя нового главного тренера «Уфы» Спорт, 17:25 Армения заявила об обстреле Степанакерта на фоне переговоров в Москве Политика, 17:21 СМИ показали видео со звуками стрельбы в центре Бишкека Политика, 17:20 Осенний шопинг: что и как покупать на рынке акций в этом сезоне РБК и СберПервый, 17:17 Почему в Москве прошел рейд в поисках театралов 65+ и что им грозит Общество, 17:17 За 24 года Русфонд собрал свыше 15 млрд руб. пожертвований Партнерский материал, 17:14 Лукашенко попросил не сравнивать ситуации в Белоруссии и Киргизии Политика, 17:06
Бизнес ,  
0 

Следствие запросило арест для топ-менеджера «Траста»

Михаил Хабаров
Михаил Хабаров (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Следствие попросило поместить под стражу главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, задержанного по подозрению в мошенничестве в крупном размере. Об этом РБК сообщили в Пресненском суде Москвы.

«В суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хабарова Михаила Валентиновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, сроком до 30 ноября 2020 года», — говорится в сообщении суда.

Предприниматели обеспокоились возможным арестом топ-менеджера «Траста»
Общество
Вид на здание Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)

Правоохранительные органы задержали Хабарова 9 октября. Перед этим его вызвали на допрос в Следственный комитет в качестве подозреваемого по уголовному делу, которое было возбуждено по заявлению бывшего партнера топ-менеджера «Траста» по компании «Деловые линии» Александра Богатикова. В квартире Хабарова также провели обыск.

В январе Лондонский международный третейский суд обязал Богатикова выплатить долг Хабарову в размере $58 млн. Кипрский окружной суд в качестве обеспечительной меры по решению лондонского суда запретил Богатикову проводить операции с принадлежащими ему активами.

Богатиков затем, по словам адвоката Хабарова Владимира Слащева, обратился в правоохранительные органы и заявил, что банкир «принудил его заключить соглашения об опционе и об оказании услуг, введя тем самым в заблуждение».

«Траст» Пресненский суд Москвы
Материалы по теме
Предприниматели обеспокоились возможным арестом топ-менеджера «Траста»
Общество
Топ-менеджера «Траста» задержали по подозрению в мошенничестве
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter