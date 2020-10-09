Следствие запросило арест для топ-менеджера «Траста»

Михаил Хабаров (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Следствие попросило поместить под стражу главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, задержанного по подозрению в мошенничестве в крупном размере. Об этом РБК сообщили в Пресненском суде Москвы.

«В суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хабарова Михаила Валентиновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, сроком до 30 ноября 2020 года», — говорится в сообщении суда.

Правоохранительные органы задержали Хабарова 9 октября. Перед этим его вызвали на допрос в Следственный комитет в качестве подозреваемого по уголовному делу, которое было возбуждено по заявлению бывшего партнера топ-менеджера «Траста» по компании «Деловые линии» Александра Богатикова. В квартире Хабарова также провели обыск.

В январе Лондонский международный третейский суд обязал Богатикова выплатить долг Хабарову в размере $58 млн. Кипрский окружной суд в качестве обеспечительной меры по решению лондонского суда запретил Богатикову проводить операции с принадлежащими ему активами.