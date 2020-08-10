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Кипрский суд запретил совладельцу «Деловых линий» операции с имуществом

Кипрский окружной суд запретил совладельцу транспортной компании «Деловые линии» Александру Богатикову распоряжаться собственными активами. Меры коснулись и жилой недвижимости бизнесмена на €2 млн на Кипре — в Никосии и Пафосе
Фото: Сергей Коньков / «Коммерсантъ»
Фото: Сергей Коньков / «Коммерсантъ»

Кипрский окружной суд наложил временный запрет на операции с активами совладельца транспортно-логистической компании «Деловые линии» Александра Богатикова. Их общая стоимость не объявлена, но до окончательного решения суда не может быть ниже $58 млн: именно такую сумму Лондонский суд присудил бывшему совладельцу «Деловых линий» и гендиректору банка «Траст» Михаилу Хабарову в споре с Богатиковым. Обеспечительные меры он ввел 28 июля (решение есть у РБК), это подтвердили юристы PB Legal, которые представляют интересы Хабарова. Часть из $58 млн также должна быть выплачена кипрской структуре Caledor Consulting Ltd, которой Хабаров владеет совместно с инвесткомпанией «А1» (у них 75 и 25% соответственно).

Именно Caledor Consulting Ltd подала иск в кипрский суд для признания в местных инстанциях решения международного арбитража в Лондоне. Как следует из карточки дела кипрского суда, меры введены в отношении четырех компаний: Doglemor trade и ее «дочки» Fiddletown, DL Management и Valerson Investments (по данным кипрского реестра, ими полностью владеет Богатиков). Компании запрещено продавать, передавать и дарить, размывать в них доли, оформлять их как залог и так далее. Обеспечительные меры действуют до окончательного решения суда по иску Хабарова.

Всего через эти структуры Богатиков владеет или является совладельцем 18 компаний, указывает суд. Меры коснулись и жилой недвижимости общей стоимостью минимум €836 тыс. ($983 тыс.): это квартиры в Никосии, принадлежащие Богатикову через Valerson Investments. Объекты жилой недвижимости перечисляются в выписке из реестра недвижимости (есть у РБК), ее подлинность подтвердили в юридической компании PB Legal. Впрочем, по данным PB Legal, сейчас стоимость недвижимости превышает €2 млн, включая двое апартаментов, которыми бизнесмен владеет напрямую.

Почему судятся Богатиков и Хабаров

Богатиков и Хабаров — бывшие партнеры. Хабаров до 2014 года несколько лет руководил инвестиционным подразделением компании «A1», а в 2015-м его назначили председателем совета директоров «Деловых линий». Тогда же между Хабаровым (Caledor Consulting) и Богатиковым, его DL Management Ltd и Doglemor Trade, было заключено cоглашение об опционе. По нему Caledor Consulting получила право выкупить 30% в «Деловых линиях» по фиксированной цене — $60 млн.

В августе 2017 года между сторонами произошел конфликт, его суть не раскрывалась. По словам представителя Caledor Consulting, Богатиков блокировал Хабарову доступ к информации и сотрудникам «Деловых линий». Как следует из СПАРК, в 2018 году единственным учредителем «Деловых линий» стала компания «0578 Холдинг». Наибольшая доля в ней, 43% через «АБ групп», принадлежит Богатикову, остальное контролируют несколько физических лиц. «Действия Александра Богатикова по передаче 57% «Деловых линий» третьим лицам де-факто сделали невозможным выполнение условий соглашения по опциону», — пояснил представитель Caledor Consulting.

Группа компаний «Деловые линии» — один из крупнейших игроков на рынке автомобильных грузоперевозок. У оператора более 4 тыс. автомобилей и 575 тыс. кв. м складских площадей. «Деловые линии» работают в пяти странах — России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.

Обеспечительные меры введены как раз для того, чтобы Богатиков мог выплатить по иску Хабарова в случае проигрыша, отметил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Кипрский суд рассматривает вопрос признания и приведения в исполнение решения Лондонского суда, поэтому до окончания рассмотрения этого узкого процессуального вопроса на активы в пределах суммы требований наложен арест. Оспаривать эти меры сейчас малопродуктивно, считает юрист. Ответчик должен либо доказать, что решение Лондонского суда не подлежит исполнению, либо готовиться платить.

РБК не удалось связаться с представителем Богатикова. «Указанные разбирательства на Кипре не затрагивают «Деловые линии» и не сказываются на операционной деятельности группы. Логистический оператор продолжает работать в обычном режиме, оказывая бесперебойный и качественный сервис на всей территории России», — ответил представитель компании.

«Компания Caledor осуществляет все необходимые мероприятия для приведения в исполнение решения в отношении Богатикова во всех юрисдикциях, в которых у ответчика имеется имущество, включая Испанию, Кипр и Россию», — заявил РБК представитель Хабарова. В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области Caledor Consulting требует признать ничтожной продажу Doglemor Trade 100% долей «Деловых линий» и вернуть этот пакет ответчику. По этому иску суд наложил арест на 100% долей «Деловых линий».

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РБК направил запрос представителям Хабарова и Богатикова о судебной тяжбе в Испании.

Авторы: Мария Кокорева, Дада Линделл
Теги: «Деловые линии», опцион, арест активов, суд
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