Глава МИД Дании в Москве заявил о поддержке санкций из-за Навального

Йеппе Кофод (Фото: МИД РФ / AP)

Дания намерена присоединиться к санкциям против причастных к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил министр иностранных дел страны Йеппе Кофод в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Трансляцию вел в Facebook МИД России.

«Мы требуем провести прозрачное, комплексное и тщательное расследование, чтобы выяснить, кто попытался убить Алексея Навального, чтобы виновные не остались безнаказанными. Мы, само собой, присоединимся к санкциям против этих людей», — заявил глава дипведомства.

Он также отметил, что Дания решительно осуждает попытку покушения с применением боевых отравляющих веществ.

Материал дополняется

