Китайская вакцина от коронавируса поступит на рынок в конце декабря

Фото: China Daily CDIC / Reuters

Китайская вакцина от COVID-19 Ad5-nCov может поступить на рынок уже в конце декабря. Об этом рассказал секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь в интервью изданию Guanming Daily.

«После завершения третьей стадии международных клинических испытаний можно переходить к стадии одобрения инактивированной вакцины, ожидаем, что к концу декабря этого года вакцина сможет выйти на рынок», — сказал он.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Китай запатентовал вакцину в понедельник, 17 августа. Речь идет о рекомбинантной вакцине, совместно разработанной CanSino Biologics и Институтом биоинженерных исследований при Академии военно-медицинских наук. Клинические испытания вакцины начались в марте. 11 июня завершился второй этап клинических испытаний.

Ранее российская компания «Петровакс» получила разрешение Минздрава на проведение в России третьей части клинических испытаний данной вакцины. После испытаний будет принято решение о регистрации препарата в России и странах Евразийского экономического содружества.