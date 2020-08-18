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Пандемия коронавируса ,  
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Китайская вакцина от коронавируса поступит на рынок в конце декабря

Фото: China Daily CDIC / Reuters
Фото: China Daily CDIC / Reuters

Китайская вакцина от COVID-19 Ad5-nCov может поступить на рынок уже в конце декабря. Об этом рассказал секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь в интервью изданию Guanming Daily.

«После завершения третьей стадии международных клинических испытаний можно переходить к стадии одобрения инактивированной вакцины, ожидаем, что к концу декабря этого года вакцина сможет выйти на рынок», — сказал он.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Китай запатентовал вакцину в понедельник, 17 августа. Речь идет о рекомбинантной вакцине, совместно разработанной CanSino Biologics и Институтом биоинженерных исследований при Академии военно-медицинских наук. Клинические испытания вакцины начались в марте. 11 июня завершился второй этап клинических испытаний.

Ранее российская компания «Петровакс» получила разрешение Минздрава на проведение в России третьей части клинических испытаний данной вакцины. После испытаний будет принято решение о регистрации препарата в России и странах Евразийского экономического содружества.

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Фото: пресс-служба АФК «Система»

Россия произвела первую партию своей вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, 15 августа. Первая партия будет поставлена в 10–15 регионов.

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Теги: коронавирус, вакцина, Китай
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