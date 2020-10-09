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Врачи усомнились в сообщениях о побочных эффектах лекарства от COVID

К сообщениям о найденных побочных эффектах у любых лекарств, в том числе и от коронавируса, нужно подходить критически. Об этом РБК сообщили опрошенные специалисты: профессор Сергей Бабак и врач-инфекционист Галина Кожевникова. Так они ответили на сообщения газеты «Известия» о том, что фармакологи обнаружили у фавипиравира и средств на его основе побочный эффект в виде «моторных нарушений».

В сообщении Росздравнадзора (есть у РБК) о препаратах на основе Фавипиравира (Авифавир, Арепливир, Коронавир) говорится, что данных о «развитии реакций связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения», не поступало. Это следует из сведений базы данных «Фармконадзор 2.0».

Фавипиравир на сегодняшний день единственное средство от COVID-19 в России, которое «хоть как-то воздействует на коронавирус», сказал РБК профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак, комментируя статью газеты о побочных эффектах.

По словам Бабака, всегда есть рекомендованные дозы препарата, внутри которых побочные эффекты крайне редки. «Поэтому все, что, бывает, находят, находят тогда, когда превышаются дозы. Кроме того, чтобы говорить, что именно от этого есть некий сторонний эффект, нужны доказательства», — добавил он.

«Здесь очень узкая грань, чтобы, с одной стороны, не создавать панику, а с другой — получить доказательства, что есть какие-то сторонние эффекты», — сказал Бабак.

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Фото:Артём Геодакян / ТАСС

По словам врача-инфекциониста, заведующей кафедрой инфекционных болезней РУДН Галины Кожевниковой, если какие-то побочные эффекты появляются, то «это не значит, что причиной был прием именно этого препарата». «Чем больше людей болеет и лечится, тем больше мы можем увидеть нежелательных эффектов. Главное — правильно с ними разобраться», — заключила врач-инфекционист. Она добавила, что любое нежелательное явление всегда очень внимательно рассматривается.

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По мнению Кожевниковой, появление ранее неизвестных побочных или нежелательных явлений у любых новых медицинских препаратов «совершенно объяснимая вещь». «Это достаточно обычное явление, и всегда нужно относиться к этому очень критически, устанавливать причинно-следственную связь», — сказала она РБК.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В сентябре Минздрав назвал шесть препаратов, которые можно применять для лечения коронавируса: это «Фавипиравира», «Гидроксихлорохин», «Азитромицин» (в сочетании с «Гидроксихлорохином»), препараты интерферона-альфа, а также «Ремдесивир» и «Умифеновир». При этом в ведомстве отметили, что пока нельзя сделать однозначный вывод об их эффективности.

«Фавипиравир» — японский противогриппозный препарат. В июле японские специалисты не смогли подтвердить эффективность препарата в лечении COVID-19. Российский аналог «Фавипиравира» — «Авифавир» — стал первым в стране препаратом, разрешенным для лечения коронавируса.

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