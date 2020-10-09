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Госдеп отреагировал на испытания в России гиперзвуковой ракеты «Циркон»

США следят за ракетными испытаниями России, заявил ТАСС представитель Госдепартамента, комментируя запуск российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».

«Мы продолжим следить за российской военной деятельностью и ракетными пусками, что предоставляет информацию для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

7 октября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об успешных испытаниях гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон».

СМИ назвали срок летных испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Технологии и медиа
Большой противолодочный корабль (БПК) &laquo;Адмирал флота Советского Союза Горшков&raquo;

В Минобороны РБК сообщили, что испытания проводились 6 октября. Ракета «Циркон» была выпущена с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из акватории Белого моря по морской цели, расположенной в Баренцевом море. В ведомстве отметили, что ракета успешно поразила цель на расстоянии 450 км, достигнув при этом скорости более 8 Махов (свыше 9,5 тыс. км/ч).

Глава государства назвал работу над гиперзвуковой ракетой «Циркон» и ее успешные испытания «большим событием» не только для Вооруженных сил, но и для всей России, так как оснащение российской армии и флота «новейшими, действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения» обеспечивает обороноспособность государства.

Минобороны уже проводило испытания ракеты «Циркон» в июле. Тогда она также была запущена с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». В ведомстве отмечали, что испытания подтвердили «уникальные тактико-технические
характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета». «Цирконом» будут оснащены как надводные корабли, так и подводные лодки.
 

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