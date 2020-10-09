Госдеп отреагировал на испытания в России гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Глава государства назвал работу над гиперзвуковой ракетой «Циркон» и ее успешные испытания «большим событием» не только для Вооруженных сил, но и для всей России, так как оснащение российской армии и флота «новейшими, действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения» обеспечивает обороноспособность государства.

Минобороны уже проводило испытания ракеты «Циркон» в июле. Тогда она также была запущена с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». В ведомстве отмечали, что испытания подтвердили «уникальные тактико-технические

характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета». «Цирконом» будут оснащены как надводные корабли, так и подводные лодки.

