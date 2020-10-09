Госдеп отреагировал на испытания в России гиперзвуковой ракеты «Циркон»
США следят за ракетными испытаниями России, заявил ТАСС представитель Госдепартамента, комментируя запуск российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».
«Мы продолжим следить за российской военной деятельностью и ракетными пусками, что предоставляет информацию для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.
7 октября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об успешных испытаниях гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон».
В Минобороны РБК сообщили, что испытания проводились 6 октября. Ракета «Циркон» была выпущена с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из акватории Белого моря по морской цели, расположенной в Баренцевом море. В ведомстве отметили, что ракета успешно поразила цель на расстоянии 450 км, достигнув при этом скорости более 8 Махов (свыше 9,5 тыс. км/ч).