Минобороны опубликовало видео испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Минобороны сообщило об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон» Технологии и медиа

Об успешных испытаниях «Циркона» президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов, передает пресс-служба Кремля.

Путин назвал работу над системой «Циркон» и успешное испытание этой ракеты большим событием «не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России».

«Оснащение наших Вооруженных сил — армии и флота — новейшими, действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства», — сказал президент.

В конце июля Минобороны сообщило об успешном завершении испытаний «Циркона». Испытательные пуски новой ракеты также проводились с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» разрабатывается «НПО машиностроения». «Цирконом» планируется оснащать как надводные корабли, так и подводные лодки. В Минобороны сообщают, что летные испытания ракеты будут продолжены.