Минобороны опубликовало видео испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Министерство обороны России опубликовало видео испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».
На видеозаписи с разных ракурсов показан запуск ракеты с корабля.
Как сообщили РБК в Минобороны, «Циркон» испытали вечером 6 октября. Из акватории Белого моря фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.
По данным военного ведомства, ракета прямым попаданием успешно поразила цель на расстоянии 450 км. Скорость полета составила более 8 Махов (свыше 9,5 тыс. км/ч).