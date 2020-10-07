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Минобороны опубликовало видео испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Video

Министерство обороны России опубликовало видео испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

На видеозаписи с разных ракурсов показан запуск ракеты с корабля.

Как сообщили РБК в Минобороны, «Циркон» испытали вечером 6 октября. Из акватории Белого моря фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.

По данным военного ведомства, ракета прямым попаданием успешно поразила цель на расстоянии 450 км. Скорость полета составила более 8 Махов (свыше 9,5 тыс. км/ч).

Минобороны сообщило об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Технологии и медиа
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Об успешных испытаниях «Циркона» президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов, передает пресс-служба Кремля.

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Путин назвал работу над системой «Циркон» и успешное испытание этой ракеты большим событием «не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России».

«Оснащение наших Вооруженных сил — армии и флота — новейшими, действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства», — сказал президент.

Путин заявил о важности ракеты «Циркон» для сохранения стабильности
Политика

В конце июля Минобороны сообщило об успешном завершении испытаний «Циркона». Испытательные пуски новой ракеты также проводились с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» разрабатывается «НПО машиностроения». «Цирконом» планируется оснащать как надводные корабли, так и подводные лодки. В Минобороны сообщают, что летные испытания ракеты будут продолжены.

Минобороны ракеты «Циркон»
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