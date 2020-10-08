Правительство направит 10 млрд руб. регионам на выплаты семьям с детьми

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Правительство России выделит 10 млрд руб. регионам на выплаты семьям с детьми. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, более 1 млрд руб. власти направят на выплаты семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Еще 9 млрд руб. правительство выделит для выплат семьям с детьми от трех до семи лет.

В августе, согласно распоряжению кабмина, на выплаты ежемесячных пособий детям (от трех до семи лет) в этом году из резервного фонда было выделено 34,3 млрд руб. В распоряжения указывалось, что по состоянию на 14 августа численность детей, на которых полагаются выплаты, составила 3 млн 16 тыс. человек.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом. По словам президента, для получения выплат потребуется подать заявление и указать официальный доход.