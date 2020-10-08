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Общество ,  
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Правительство направит 10 млрд руб. регионам на выплаты семьям с детьми

Фото:Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Правительство России выделит 10 млрд руб. регионам на выплаты семьям с детьми. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, более 1 млрд руб. власти направят на выплаты семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Еще 9 млрд руб. правительство выделит для выплат семьям с детьми от трех до семи лет.

В августе, согласно распоряжению кабмина, на выплаты ежемесячных пособий детям (от трех до семи лет) в этом году из резервного фонда было выделено 34,3 млрд руб. В распоряжения указывалось, что по состоянию на 14 августа численность детей, на которых полагаются выплаты, составила 3 млн 16 тыс. человек.

Мишустин выделил еще ₽2,58 млрд на выплаты при рождении третьего ребенка
Общество
Михаил Мишустин

В январе 2020 года президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом. По словам президента, для получения выплат потребуется подать заявление и указать официальный доход.

В августе 2019 года Путин подписал закон, согласно которому семьи, чей доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума, смогут получить ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка. Согласно закону, заявление на получение выплат можно будет подать до достижения ребенком трех лет.

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