Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

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Правительство России из резервного фонда выделит еще 34,3 млрд руб. для выплаты ежемесячных пособий детям в возрасте трех до семи лет в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабинета министров.

В проекте распоряжения указывается, что по состоянию на 14 августа 2020 года численность детей, на которых назначена ежемесячная денежная выплата, составила 3 млн 16 тыс. человек.

«В связи с этим, по оценке Минтруда РФ, дополнительная потребность в средствах федерального бюджета на 2020 год составляет 34,3 млрд руб. для обеспечения детей в ноябре — декабре и для обеспечения указанной выплатой дополнительно 151 тыс. детей в течение 12 месяцев этого года», — уточнили в правительстве.

В августе Минтруд сообщал о том, что разрабатывает нормативно-правовой акт, по которому выплаты для некоторых получателей ежемесячного пособия на детей в возрасте от трех до семи лет могут быть увеличены. В среднем по России размер выплаты составляет 5,5 тыс. руб. на ребенка в месяц.