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Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Правительство России из резервного фонда выделит еще 34,3 млрд руб. для выплаты ежемесячных пособий детям в возрасте трех до семи лет в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабинета министров.

В проекте распоряжения указывается, что по состоянию на 14 августа 2020 года численность детей, на которых назначена ежемесячная денежная выплата, составила 3 млн 16 тыс. человек.

«В связи с этим, по оценке Минтруда РФ, дополнительная потребность в средствах федерального бюджета на 2020 год составляет 34,3 млрд руб. для обеспечения детей в ноябре — декабре и для обеспечения указанной выплатой дополнительно 151 тыс. детей в течение 12 месяцев этого года», — уточнили в правительстве.

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Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

В августе Минтруд сообщал о том, что разрабатывает нормативно-правовой акт, по которому выплаты для некоторых получателей ежемесячного пособия на детей в возрасте от трех до семи лет могут быть увеличены. В среднем по России размер выплаты составляет 5,5 тыс. руб. на ребенка в месяц.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. Размер пособия составляет 50% прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе. Выплаты начались в июне. На реализацию выплат из бюджета всех уровней было выделено более 136 млрд руб.

2 августа правительство упростило процедуру оформления пособий, сократив перечень документов, подтверждающих право на получение финансовой помощи.

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Теги: дети, правительство России, Резервный фонд, выплаты
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