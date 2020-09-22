Мишустин выделил еще ₽2,58 млрд на выплаты при рождении третьего ребенка

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно документу, на ежемесячные выплаты семьям, в которых родится третий ребенок, направят 2,58 млрд руб. Дополнительные средства поступят в 36 регионов.

Отмечается, что необходимость перераспределения финансирования связана с обновлением сведений о количестве получателей пособия.

В текущем году на выплаты направят 50,16 млрд руб. В правительстве отметили, что такой объем финансирования позволит регионам выполнить обязательства перед многодетными семьями, нуждающимися в социальной поддержке.

Ранее в сентябре Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,73 млрд руб. дополнительно на ежемесячные выплаты при рождении третьего ребенка. Эти средства распределят между восемью регионами: Башкирией, Северной Осетией — Аланией, Удмуртией, Чувашией, Иркутской, Ленинградской, Сахалинской областями и Чукотским автономным округом.

Пособие величиной в среднем около 10,4 тыс. руб. выплачивается ежемесячно, пока ребенку не исполнится три года. Оно распространяется не только на третьего, но и на последующих детей.