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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль не увидел повода лишать губернаторов особых полномочий по COVID-19

Фото:Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в регионах России не является поводом для лишения губернаторов особых полномочий в период эпидемии, так как они лучше понимают ситуацию с распространением COVID-19 на местах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Cитуация на местах лучше видна именно в этих регионах», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что «регионы продолжают реализовывать свои особые полномочия в условиях эпидемии».

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В начале апреля президент России Владимир Путин объявил, что главы субъектов Федерации получат дополнительные полномочия. Они смогли самостоятельно решать, в каком объеме вводить ограничительные карантинные меры, а также определять конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий.

Когда угроза пандемии коронавируса спадет, расширенные полномочия регионов будут отозваны из-за ненадобности, сообщили позже в Кремле.

В России третий день подряд выявляют более 11 тыс. новых случаев заражения за сутки. Лидером по количеству заболевших остается Москва (318,1 тыс., плюс 3323 за сутки). За ней идут Московская область (76,1 тыс., плюс 433 за сутки) и Санкт-Петербург (46 тыс., плюс 461 за сутки).

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Всего в России с начала пандемии инфекцию диагностировали у 1 260 112 человек. Из них 235,7 тыс. сейчас проходят лечение и 1 млн уже выздоровели.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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