Кремль не увидел повода лишать губернаторов особых полномочий по COVID-19

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Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в регионах России не является поводом для лишения губернаторов особых полномочий в период эпидемии, так как они лучше понимают ситуацию с распространением COVID-19 на местах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Cитуация на местах лучше видна именно в этих регионах», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что «регионы продолжают реализовывать свои особые полномочия в условиях эпидемии».

В начале апреля президент России Владимир Путин объявил, что главы субъектов Федерации получат дополнительные полномочия. Они смогли самостоятельно решать, в каком объеме вводить ограничительные карантинные меры, а также определять конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий.