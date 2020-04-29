Кремль исключил расширение полномочий регионов из-за коронавируса

Новосибирск, Россия (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Расширенные полномочия регионов России в период пандемии коронавируса будут урезаны из-за ненадобности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Они просто не будут нужны, когда уйдет уже угроза пандемии. Они же [полномочия] расширены как раз с учетом тех угроз пандемии, которые стоят перед каждым конкретным регионом», — пояснил Песков.

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