Минобороны направило дополнительные силы для тушения пожара под Рязанью

Минобороны перебросило наземную группировку сил и средств, чтобы потушить пожар на территории склада боеприпасов в Рязанской области. Об этом сообщает ведомство, передает «РИА Новости».

По данным министерства, к месту ЧП направили около 130 военнослужащих и более 60 единиц военной и специальной техники. Среди техники есть 17 бронеавтомобилей «Тайфун», «Рысь», «Тигр», бронекапсул на базе автомобилей КАМАЗ, более 20 авторазливочных станций АРС-14, шесть пожарных машин, а также автомобильные мастерские, бульдозеры, краны, топливозаправщики.

Для мониторинга возгорания Минобороны привлекло четыре расчета беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон-3».

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