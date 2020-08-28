Адвокат сообщил о ходатайстве СК по продлению ареста Ивана Сафронова

ФСБ считает, что советник «Роскосмоса» работал на одну из спецслужб НАТО: собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Адвокаты советника «Роскосмоса» поясняли, что его подозревали в передаче данных Чехии, но конечным получателем были США. В чешском правительстве отказались комментировать эту информацию.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин утверждал, что у его помощника не было доступа к закрытой информации. В корпорацию он перешел в мае 2020 года, а до этого работал в «Ведомостях» и «Коммерсанте», писал материалы о космической отрасли и оборонно-промышленном комплексе России. Адвокаты и правозащитники указывают, что и как журналист в силу специфики работы Сафронов не имел доступа к государственной тайне.

Журналисты кремлевского пула из ТАСС, РБК, «Московского комсомольца», «Ведомостей», «Российской газеты» и сотрудники телеканала «Дождь» записали видео в поддержку Сафронова. В нем они заявили, что не верят в вину коллеги и призвали провести следствие в открытом режиме.