Адвокат сообщил о ходатайстве СК по продлению ареста Ивана Сафронова
Лефортовский суд Москвы получил ходатайство следствия о продлении ареста бывшему журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Об этом ТАСС сообщил его адвокат, глава правозащитного объединения юристов «Команда 29» Иван Павлов.
По его словам, суд рассмотрит ходатайство 2 сентября.
РБК обратился за комментарием к адвокату Сафронова Ивану Павлову и в пресс-службу СУ СКР по Москве.
Сотрудники ФСБ задержали Сафронова 7 июля. Ему предъявили обвинения по ст. 275 УК (государственная измена), она предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Лефортовский суд арестовал его до 6 сентября. Сафронов свою вину не признает.