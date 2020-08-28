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Дело Ивана Сафронова ,  
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Адвокат сообщил о ходатайстве СК по продлению ареста Ивана Сафронова

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Лефортовский суд Москвы получил ходатайство следствия о продлении ареста бывшему журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Об этом ТАСС сообщил его адвокат, глава правозащитного объединения юристов «Команда 29» Иван Павлов.

По его словам, суд рассмотрит ходатайство 2 сентября.

РБК обратился за комментарием к адвокату Сафронова Ивану Павлову и в пресс-службу СУ СКР по Москве.

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Сотрудники ФСБ задержали Сафронова 7 июля. Ему предъявили обвинения по ст. 275 УК (государственная измена), она предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Лефортовский суд арестовал его до 6 сентября. Сафронов свою вину не признает.

ФСБ считает, что советник «Роскосмоса» работал на одну из спецслужб НАТО: собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Адвокаты советника «Роскосмоса» поясняли, что его подозревали в передаче данных Чехии, но конечным получателем были США. В чешском правительстве отказались комментировать эту информацию.

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин утверждал, что у его помощника не было доступа к закрытой информации. В корпорацию он перешел в мае 2020 года, а до этого работал в «Ведомостях» и «Коммерсанте», писал материалы о космической отрасли и оборонно-промышленном комплексе России. Адвокаты и правозащитники указывают, что и как журналист в силу специфики работы Сафронов не имел доступа к государственной тайне.

Журналисты кремлевского пула из ТАСС, РБК, «Московского комсомольца», «Ведомостей», «Российской газеты» и сотрудники телеканала «Дождь» записали видео в поддержку Сафронова. В нем они заявили, что не верят в вину коллеги и призвали провести следствие в открытом режиме.

Теги: Иван Сафронов, госизмена, суд, новости
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