В Уссурийске загорелся склад на площади 7 тыс. кв. м

Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю

В Уссурийске загорелся склад кожаного сырья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 10:46 (3:46 мск). Горела кровля склада, огонь распространился в пространстве под крышей здания. Общая площадь пожара достигла 7 тыс. кв. м.

Через четыре часа возгорание локализовали, в настоящий момент тушение пожара продолжается. В МЧС уточнили, что сейчас ведется проливка перекрытий.

«Всего задействованы 48 человек личного состава и 16 единиц техники, от МЧС России 37 человек и 12 единиц техники», — добавили в пресс-службе.