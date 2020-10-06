Трамп пообещал вскоре вернуться к участию в предвыборной гонке

Президент США Дональд Трамп, выписавшийся из больницы после заражения коронавирусом, заявил, что скоро вернется к борьбе за свой второй президентский срок. Об этом политик написал в Twitter.

«Скоро вернусь к предвыборной кампании! Фейковые СМИ публикуют только фейковые опросы», — сообщил он.

О заражении Трампа и его жены Мелании стало известно 2 октября. Президент проходил лечение в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида. Из-за его госпитализации предвыборную компанию Трампа приостановили, а запланированные мероприятия с его участием отменили либо перенесли в виртуальный формат.

Вечером 5 октября политик заявил, что чувствует себя хорошо и покинет медучреждение. Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что пациент еще не находится полностью вне опасности, но его клинические показатели даже лучше стандартных критериев выписки. Конли уточнил, что не возражает, чтобы Трамп вернулся домой, где ему продолжат оказывать медицинскую помощь.