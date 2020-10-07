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Еще 1262 человека вылечились от коронавируса в Москве

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1262 человека. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 256 362 человек, добавила заммэра.

По данным оперативного штаба на вечер 6 октября, с начала эпидемии в столице коронавирус диагностировали у 311,6 тыс. человек, из них 5,4 тыс. скончались.

Накануне в Москве выявили более 4 тыс. новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Это стало максимальным суточным приростом заболевших с середины мая.

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В целом по России с начала эпидемии заболели свыше 1,23 млн человек. Из них умерли более 21,6 тыс. заразившихся, выздоровели — свыше 988 тыс.

Власти Москвы ввели в городе ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса. Так, мэр города Сергей Собянин объявил, что в столичных школах с 5 октября начнутся двухнедельные каникулы. При этом, по его словам, окончательная дата возвращения школьников с каникул будет зависеть от развития эпидемической ситуации.

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Также в Москве с 9 октября приостановят льготный проезд для пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями и школьников. Их социальные карты будут заблокированы.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус Москва Анастасия Ракова
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