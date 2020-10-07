Еще 1262 человека вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1262 человека. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 256 362 человек, добавила заммэра.

По данным оперативного штаба на вечер 6 октября, с начала эпидемии в столице коронавирус диагностировали у 311,6 тыс. человек, из них 5,4 тыс. скончались.

Накануне в Москве выявили более 4 тыс. новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Это стало максимальным суточным приростом заболевших с середины мая.