Общество , 24 авг, 18:19
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Космонавты за три дня не смогли найти на МКС утечку воздуха
Международная космическая станция
Все проверенные модули Международной космической станции герметичны, сообщили в Роскосмосе после совещания Центров управления полетами стран-партнеров. Решено 25 августа открыть люки между сегментами станции.
«Участники совещания констатировали герметичность всех проверяемых модулей станции. После открытия люков международный экипаж продолжит мониторинг уровня давления и атмосферы на станции», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.
Переход между сегментами возобновится завтра в 11:00 мск. «После этого экипаж длительной экспедиции МКС-63 продолжит штатную программу работы на борту Международной космической станции», — пояснили в «Роскосмосе»
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