Минобороны Армении сообщило о возобновлении обстрелов Степанакерта

Степанакерт (столица Нагорного Карабаха) подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщил в своем Facebook представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Степанакерт снова подвергся ракетному обстрелу», — написал глава ведомства.

Впоследствии он добавил, что обстрелу также подвергся город Шуши.

О том, что данные населенные пункты подверглись обстрелам со стороны военных Азербайджана также сообщило в Telegram-канале агентство Sputnik Армения со ссылкой на заявление Минобороны Армении.

«Степанакерт опять под ракетным обстрелом ВС Азербайджана», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что обстрелу также подвергся город Шуши.

Как сообщает корреспондент армянского агентства Арменпресс, в Степанакерте были слышны звуки трех взрывов. В части города нет электричества.

Информации от Министерства обороны Азербайджана относительно данных заявлений не поступало.

За последние несколько дней Степенакерт неоднократно подвергался обстрелу. Так, 4 октября корреспондент «РИА Новсти» сообщил, что в городе прогремело более десяти взрывов. Также в городе были слышны серия взрывов и звук разлетающихся осколков.

Боевые действия на границе Армении и Азербайджана начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и провокациях на границе. Стороны возложили ответственность за эскалацию друг на друга. В Нагорном Карабахе, Армении и Азербайджане власти ввели военное положение. Поддержку Азербайджану выразила Турция.

На фоне боевых действий президенты России, Франции и США выпустили совместное заявление по поводу боев. Лидеры трех стран призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению боевых действий и попросили лидеров этих стран вернуться к переговорам. Кроме того, они призвали их взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал это заявление. Он назвал неприемлемым вмешательство этих стран в ситуацию в Нагорном Карабахе (НКР) и отметил, что военные действия удастся прекратить только в том случае, если армянский народ покинет территорию НКР.