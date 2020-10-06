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Протесты в Киргизии ,  
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Верховный суд отменил приговоры с обвинением нового премьера Киргизии

Верховный суд Киргизии отменил решения предыдущих инстанций, приговоривших избранного премьер-министром Садыра Жапарова к колонии по делу о захвате заложников. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на адвоката Шарабедина Токтосунова

«Суд рассмотрел материалы по вновь открывшимся обстоятельствам, отменил решения Первомайского районного, городского и Верховного судов», — сказал Токтосунов.Дело направили на досудебное производство, так как, по словам адвоката, Верховный суд не может прекратить его.

В марте 2013 года Первомайский суд признал Жапарова и его соратника Камчыбека Ташиева виновными в попытке насильственного захвата власти и приговорил их к 1,5 годам лишения свободы. Однако, уже в июне Бишкекеский городской суд оправдал политиков. Генпрокуратура не согласилась с таким решением и обратилась в Верховный суд. Коллегия Верховного суда поддержала решение районного суда и приговорила Жапарова и Ташиева к 1,5 лишения свободы, передавало радио «Азаттык».

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Фото:Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

В 2018 году Жапарова приговорили уже к 11,5 годам лишения свободы за организацию митинга в Караколе в 2013 году, а также захват в заложники руководителя региона. Весной 2019 года Верховный суд Киргизии сократил срок заключения до десяти лет.

В Бишкеке 5 октября начались протесты после оглашения ЦИК результатов парламентских выборов. Участники акций захватили здания Белого дома, мэрии Бишкека и МВД, а также штурмовали Госкомитет национальной безопасности. Протестующие освободили Жапарова, а также выпустили из СИЗО бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, которого обвиняли в махинациях с землей, нарушениях при строительстве ТЭЦ, незаконной покупке офиса, и других политиков.

Во вторник, 6 октября занимавший место премьер-министра републики Кубатбек Боронов решил уйти в отставку. На его должность предложили Жапарова, позже его кандидатуру утвердили большинством голосов.

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В Киргизии сменили премьер-министра на фоне протестов
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<p>Кубатбек Боронов</p>

Акции протеста в стране президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал попыткой смены власти. Он призвал силовиков не открывать огонь, «чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина». ЦИК страны признал прошедшие выборы несостоявшимися.

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