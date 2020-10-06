Верховный суд отменил приговоры с обвинением нового премьера Киргизии

Верховный суд Киргизии отменил решения предыдущих инстанций, приговоривших избранного премьер-министром Садыра Жапарова к колонии по делу о захвате заложников. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на адвоката Шарабедина Токтосунова

«Суд рассмотрел материалы по вновь открывшимся обстоятельствам, отменил решения Первомайского районного, городского и Верховного судов», — сказал Токтосунов.Дело направили на досудебное производство, так как, по словам адвоката, Верховный суд не может прекратить его.

В марте 2013 года Первомайский суд признал Жапарова и его соратника Камчыбека Ташиева виновными в попытке насильственного захвата власти и приговорил их к 1,5 годам лишения свободы. Однако, уже в июне Бишкекеский городской суд оправдал политиков. Генпрокуратура не согласилась с таким решением и обратилась в Верховный суд. Коллегия Верховного суда поддержала решение районного суда и приговорила Жапарова и Ташиева к 1,5 лишения свободы, передавало радио «Азаттык».

В 2018 году Жапарова приговорили уже к 11,5 годам лишения свободы за организацию митинга в Караколе в 2013 году, а также захват в заложники руководителя региона. Весной 2019 года Верховный суд Киргизии сократил срок заключения до десяти лет.