В Нижнем Новгороде прошел марш в память о покончившей с собой журналистке

Фото: Михаил Солунин / ТАСС

После церемонии прощания с покончившей с собой у здания МВД журналисткой Ириной Славной в Нижнем Новгороде прошел памятный марш. Об этом сообщает агентство «В городе N».

Участники шествия прошли пешком по центу города за машиной с телом погибшей до здания МВД, перед которым она покончила с собой. По данным корреспондента издания, кто-то из митингующих начал зачитывать присягу, которую дают сотрудники полиции при поступлении на службу.

Видео: @F9RDegacoItONHY/twitter

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«МБХ Медиа» опубликовало видеозапись с шествия. На кадрах видно, как собравшиеся скандируют «Позор!». По данным издания, на акции собрались несколько сотен человек.

Главный редактор нижегородского издания «Коза Пресс» 2 октября покончила с собой напротив здания городского МВД. Незадолго до смерти она написала на своей странице в Facebook пост, в котором попросила винить в своей смерти «Российскую федерацию». Кроме того, она рассказала, что в тот день утром силовики пришли с обыском в ее квартиру. Журналистка сообщила, что правоохранители искали счета, листовки и брошюры «Открытой России».