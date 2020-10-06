Глава МИД Турции посетит Азербайджан

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Они обсудили происходящее в Нагорном Карабахе. В ходе разговора Лавров заявил о необходимости прекратить огонь и остановить гибель мирного населения.

Незадолго до этого Алиев не согласился с мнением мировых лидеров о том, что у конфликта между Баку и Ереваном нет военного решения. По мнению президента, переговоры о территориальной принадлежности республики велись около 30 лет и ни к чему не привели. Он также подчеркнул, что Азербайджан не прекратит боевые действия до тех пор, пока Армения полностью не выведет войска из непризнанной республики. Премьер Армении Никол Пашинян отмечал, что цель Азербайджана, а также поддерживающей его Турции, состоит в уничтожении армянского народа.

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября. Обе страны обвинили друг друга в нарушении перемирия, ввели военное положение и мобилизовали военнослужащих запаса. Позднее Армения обвинила Азербайджан в том, что страна привлекла к участию Турцию, которая поставляет ей беспилотники, истребители и наемников. Однако Анкара и Баку опровергли эти обвинения.