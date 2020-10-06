Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 6 октября. Об этом сообщила пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.
«Министр иностранных дел Турецкой Республики 6 октября 2020 года посетит Азербайджан с рабочим визитом», — говорится в сообщении. В министерстве добавили, что в ходе визита Чавушоглу примет президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что темой встречи станут военные действия на линии соприкосновения в самопровозглашенном Нагорном Карабахе.