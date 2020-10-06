В Москве от COVID-19 вылечились еще 1156 пациентов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в столице вылечились 1156 человек. Об этом рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1156 пациентов», — заявила она.

Ракова также отметила, что общее число выздоровевших от COVID-19 в Москве достигло 255 100 человек.

На данный момент в столице зафиксировано ухудшение эпидемиологической ситуации. По данным оперативного штаба, 5 октября в городе было подтверждено более 3,5 тыс. случаев заражения. Из них 771 заболевший был госпитализирован, более 250 человек подключены к аппаратам ИВЛ.