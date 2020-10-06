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Роспотребнадзор сообщил о вакцинации от гриппа почти 31 млн человек

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России прививку от гриппа сделали более 30,9 млн человек, или 21,1% от общего числа жителей, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что с 28 сентября в 28 регионах наблюдается незначительное превышение эпидемического порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

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Фото:Роман Денисов / Global Look Press

В середине сентября Роспотребнадзор сообщал о вакцинации от гриппа более 7,3 млн человек. Минздрав назвал вакцинацию самым эффективным способом защиты от вируса гриппа. В ведомстве также отметили, что прививка от гриппа в период эпидемии коронавируса позволит избежать наложения этих двух инфекций.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

К вакцинации против гриппа в России приступили с 1 сентября. Президент Владимир Путин поручил обеспечить вакцинацию от вируса 60% населения в осенне-зимний период. При этом прививку должны получить до 75% человек из групп риска.

Роспотребнадзор вакцинация грипп
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