Роспотребнадзор сообщил о вакцинации от гриппа почти 31 млн человек

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России прививку от гриппа сделали более 30,9 млн человек, или 21,1% от общего числа жителей, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что с 28 сентября в 28 регионах наблюдается незначительное превышение эпидемического порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

В середине сентября Роспотребнадзор сообщал о вакцинации от гриппа более 7,3 млн человек. Минздрав назвал вакцинацию самым эффективным способом защиты от вируса гриппа. В ведомстве также отметили, что прививка от гриппа в период эпидемии коронавируса позволит избежать наложения этих двух инфекций.