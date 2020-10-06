Правительство Киргизии перешло на особый режим работы на фоне протестов

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Правительство Киргизии, где после парламентских выборов начались протесты, работает в особом режиме. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на отдел информационного обеспечения аппарата кабинета министров.

Там отметили, что власти работают над обеспечением общественной безопасности и правопорядка. Кабмин призвал протестующих к мирному урегулированию и решению вопросов «в правовом русле во благо благополучия и безопасности нашего народа, процветания страны».

Накануне в Бишкеке начались протесты после того, как были объявлены предварительные итоги выборов в парламент республики. В него проходят только четыре из 16 партий. Остальные не смогли преодолеть семипроцентный барьер. Оппозиция потребовала проведения новых выборов.

Несогласные с результатами голосования собрались на площади Ала-Тоо. Силовики разгоняли протестующих с помощью водометов и светошумовых гранат. Пострадали около 600 человек, один погиб. Протестующие заняли Белый дом, где расположены парламент и администрация президента, а также здание мэрии столицы.