СМИ сообщили о применении протестующими в Бишкеке коктейлей Молотова

Акция против результатов парламентских выборов в Бишкеке (Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС)

В Бишкеке, где вспыхнули протесты из-за результатов выборов в парламент Киргизии, в омоновцев кидают коктейли Молотова. Об этом сообщает агентство «Sputnik — Кыргызстан».

На видео, опубликованном агентством, видно, что в сторону силовиков бросили взрывчатое вещество, бутылка задела дорожный столб и взорвалась. По информации «Sputnik — Кыргызстан», митингующие также кидали в правоохранителей камни и захватили пожарную машину. Ранее агентство указывало, что неизвестные принесли на пересечение проспекта Эркиндик и улицы Киевской ящик с, предположительно, коктейлями Молотова, которые разобрали участники столкновений.

На улицы столицы Киргизии вышли сторонники партий, не прошедших в парламент на выборах 4 октября. Из 16 партий проходной барьер в 7% преодолели только четыре. Несогласные с результатами требуют провести повторное голосование.

Как сообщал Akipress, вечером 5 октября на городской площади Ала-Тоо собрались более 6 тыс. человек, их начали разгонять силовики с помощью водометов и светошумовых гранат. Пострадавшие есть с обеих сторон. В результате столкновений в больницы Бишкека доставили более 100 человек, из них около 40 относятся к правоохранительным органам.