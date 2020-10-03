Вирусологи оценили прогноз о следующем всплеске COVID-19 в России

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Пока неизвестно, будет ли вторая волна коронавируса в России слабее, чем первая. Об этом РБК сообщил вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ранее профессор кафедры вирусологии института им. Белозерского МГУ Алексей Аграновский заявил изданию Ura.ru , что следующий всплеск заболеваемости COVID будет слабее, чем тот, что зафиксирован весной и осенью 2020 года. По его мнению, к следующему лету вирус заметно ослабнет.

«Я полагал, что эта волна будет более слабой, чем первая. Но сейчас, по тому, как сильно пошел прирост, это под сомнением. Нужно подождать еще несколько дней, и станет ясно, во что выльется эта волна», — заявил Альтштейн.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

По его мнению, у россиян еще не выработался коллективный иммунитет, который бы ослабил распространение COVID-19. Единственный способ ускорить этот процесс — провести массовую вакцинацию.