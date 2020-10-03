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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили прогноз о следующем всплеске COVID-19 в России

Фото:Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Пока неизвестно, будет ли вторая волна коронавируса в России слабее, чем первая. Об этом РБК сообщил вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ранее профессор кафедры вирусологии института им. Белозерского МГУ Алексей Аграновский заявил изданию Ura.ru , что следующий всплеск заболеваемости COVID будет слабее, чем тот, что зафиксирован весной и осенью 2020 года. По его мнению, к следующему лету вирус заметно ослабнет.

«Я полагал, что эта волна будет более слабой, чем первая. Но сейчас, по тому, как сильно пошел прирост, это под сомнением. Нужно подождать еще несколько дней, и станет ясно, во что выльется эта волна», — заявил Альтштейн.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По его мнению, у россиян еще не выработался коллективный иммунитет, который бы ослабил распространение COVID-19. Единственный способ ускорить этот процесс — провести массовую вакцинацию.

Интенсивность заболеваемости во время второй волны зависит от множества факторов, сказала РБК заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Лариса Попович. Помимо коллективного иммунитета на распространение вируса могут повлиять погода, поведение людей в период эпидемии, а также сочетание других респираторных вирусов.

«Поэтому такого рода прогнозы, на мой взгляд, делать некорректно. Просто для этого нет никаких данных, мы слишком мало знаем о том, по каким алгоритмам все развивается, — пояснила эксперт. — К сожалению, не очень понятно, кто именно в популяции будет подвержен этой инфекции, и у кого она протекает бессимптомно, а у кого она будет тяжелой».

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В Центре Гамалеи создали прибор для распознавания коронавируса в воздухе
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Фото:sputnikvaccine.com

По данным оперативно штаба, за время пандемии в России коронавирусом заболели свыше 1,2 млн человек. При этом только за последние сутки число зарегистрированных случаев увеличилось почти на 10 тыс.

Чтобы справиться с инфекцией, российские вирусологи центра им. Гамалеи разработали вакцину от коронавируса «Спутник V». Препарат был зарегистрировали 11 августа. Сейчас он проходит третий этап клинических испытаний и уже поступил в гражданский оборот. Более 50 стран направили в Россию заявки с просьбой обеспечить им поставку вакцины.

Параллельно разработкой препарата занимаются исследовали центра «Вектор». Вирусологи предполагают, что вакцина будет зарегистрирована уже в октябре, после чего начнется заключительный этап испытаний.

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