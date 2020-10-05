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Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с профессиональным праздником — Днем учителя, отметив, что миллионы граждан испытывают чувство глубокой признательности и благодарности к своим учителям и наставникам. Об этом говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

«Ведь все мы когда-то были учениками, и добрые воспоминания о школьных годах, о любимых педагогах, которые открыли для нас огромный мир знаний, искренне радовались нашим достижениям и победам, помогали справляться с трудностями, навсегда останутся в сердце каждого», — говорится в нем.

Российский лидер обратился также к студентам педагогических вузов, указав, что именно от их «педагогического мастерства, мудрости, терпения, душевной чуткости и любви» к своим подопечным во многом зависят знания и нравственные ориентиры молодого поколения россиян.

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Фото:Денис Абрамов / РИА Новости

Президент выразил уверенность, что российские учителя продолжат добросовестно трудиться и бережно хранить и развивать традиции отечественного образования.

В ходе послания Федеральному собранию Путин предложил доплачивать классным руководителям в школах с 1 сентября. В конце июля министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с начала нового учебного года классные руководители будут получать дополнительно по 5 тыс. руб. Как уточнил заместитель министра просвещения Виктор Басюк, выплата будет производиться отдельно от зарплаты.

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