Правозащитники сообщили о задержании почти 50 протестующих в Белоруссии

Фото: TUT.by

В ходе протестов в Белоруссии были задержаны 49 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Больше всего протестующих силовики задержали в Минске — 35 человек. Также задержаны четыре человека в Витебске, четверо — в Бресте и трое — в Гродно. Еще два человека были арестованы в Могилеве и Гомеле.

Представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что задержаны «более десяти человек», передает «Интерфакс-Запад».

Также издание Tut.by сообщило о четырех задержанных журналистах в Бобруйске. По данным издания, освещавшие протесты Марина Молчанова, Алеся Латинская, Денис Носов и Юрий Комиссаров останутся на ночь в изоляторе.