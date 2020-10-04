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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске силовики применили водометы для разгона протестующих

Спецтехнику использовали против участников марша солидарности с политзаключенными в нескольких местах в центре города. Один из водометов вышел из строя
Фото:TUT.by
Фото: TUT.by

Сотрудники правоохранительных органов в районе Дворца спорта на Проспекте победителей в Минске пустили в ход водометы для разгона протестующих, сообщает Tut.by.

Видео: TUT.by
Видео: TUT.by
Video

По данным Onliner, их также применили и на проспекте Машерова. Как пишет Tut.by, техника ехала по встречной полосе и поливала людей, за ней шли силовики в черной форме. Позже водомет там сломался, сообщает Euroradio: издание опубликовало видео, на котором видно, что струя воды направлена вверх. По данным Tut.by, у машины «стали отваливаться детали», когда она поливала людей.

Как в Минске прошла «народная инаугурация» Светланы Тихановской
Политика
Фото:Дарья Бурякина / TUT.by

В милиции подтвердили, что сотрудники ведомства использовали водометы для разгона демонстрантов. Об этом агентству «Интерфакс-Запад» заявила представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, добавив, что проходящая в городе акция не санкционирована властями.

В Минске 4 октября проходит марш освобождения политзаключенных, на акцию вышли несколько тысяч человек. Участники планируют пройти от стелы «Минск — город-герой» до центра изоляции правонарушителей на Окрестина. На акции начались задержания.

Протестные марши проходят и в других городах. По данным Onliner, без задержаний не обошлось в Гродно и Гомеле. В Витебске, как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, среди задержанных есть сотрудники СМИ. По данным Belsat, силовики использовали газ против протестующих.

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Массовые акции протеста начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Предыдущая крупная акция прошла в воскресенье, 27 сентября. Ее главной темой стала «народная инаугурация» главной соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской.

Автор
Наталия Анисимова
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