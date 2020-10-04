В Минске силовики применили водометы для разгона протестующих

Спецтехнику использовали против участников марша солидарности с политзаключенными в нескольких местах в центре города. Один из водометов вышел из строя

Фото: TUT.by

Сотрудники правоохранительных органов в районе Дворца спорта на Проспекте победителей в Минске пустили в ход водометы для разгона протестующих, сообщает Tut.by.

Видео: TUT.by

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По данным Onliner, их также применили и на проспекте Машерова. Как пишет Tut.by, техника ехала по встречной полосе и поливала людей, за ней шли силовики в черной форме. Позже водомет там сломался, сообщает Euroradio: издание опубликовало видео, на котором видно, что струя воды направлена вверх. По данным Tut.by, у машины «стали отваливаться детали», когда она поливала людей.

В милиции подтвердили, что сотрудники ведомства использовали водометы для разгона демонстрантов. Об этом агентству «Интерфакс-Запад» заявила представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, добавив, что проходящая в городе акция не санкционирована властями.