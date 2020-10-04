Турция обвинила Армению в нарушении Женевских конвенций

Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Министерство иностранных дел Турции осудило атаку ВС Армении на мирное население в Гяндже, назвав атаку нарушением гуманитарного права и Женевских конвенций. Об этом сообщается на сайте турецкого МИД.

«Столкнувшись с поражением на оккупированных территориях Азербайджана, Армения нарушает все принципы гуманитарного права, особенно Женевские конвенции, и нападает на гражданские поселения за пределами регионов, которые стали предметом конфликтов из-за их оккупации», — сказано в сообщении МИДа.

Среди международных договоров, заключенных в Женеве, часть посвящена обращению с ранеными в военных действиях и военнопленными, защите жертв войны.

Ранее Армения провела ракетные обстрелы по территории Физулинского района Азербайджана, а также обстреляла города Тертер и Гянджа. Гянджа находится в 160 км от столицы непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерта (Ханканди). По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате обстрела по Гяндже погиб один человек, 32 человека получили ранения. Общее число погибших азербайджанских мирных жителей возросло до 23.

По словам президента Карабаха Араика Арутюняна, это он отдал приказ ударить по Гяндже. Позже по его распоряжению удары прекратились.