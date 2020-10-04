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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Турция обвинила Армению в нарушении Женевских конвенций

Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Министерство иностранных дел Турции осудило атаку ВС Армении на мирное население в Гяндже, назвав атаку нарушением гуманитарного права и Женевских конвенций. Об этом сообщается на сайте турецкого МИД.

«Столкнувшись с поражением на оккупированных территориях Азербайджана, Армения нарушает все принципы гуманитарного права, особенно Женевские конвенции, и нападает на гражданские поселения за пределами регионов, которые стали предметом конфликтов из-за их оккупации», — сказано в сообщении МИДа.

Среди международных договоров, заключенных в Женеве, часть посвящена обращению с ранеными в военных действиях и военнопленными, защите жертв войны.

Ранее Армения провела ракетные обстрелы по территории Физулинского района Азербайджана, а также обстреляла города Тертер и Гянджа. Гянджа находится в 160 км от столицы непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерта (Ханканди). По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате обстрела по Гяндже погиб один человек, 32 человека получили ранения. Общее число погибших азербайджанских мирных жителей возросло до 23. 

По словам президента Карабаха Араика Арутюняна, это он отдал приказ ударить по Гяндже. Позже по его распоряжению удары прекратились.

Военные действия в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновились 27 сентября. В странах объявлены военные положения и мобилизация. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале конфликта и сообщают о жертвах среди мирных жителей. В ходе боевых действий применяются артиллерия, танки, авиация.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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