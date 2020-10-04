Джонсон дал совет заболевшему COVID-19 Трампу
Для того чтобы президенту США Дональду Трампу вылечиться от коронавируса, нужно следовать советам врачей. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Reuters.
«Я уверен, что президент Трамп будет в порядке. У него самая лучшая [медицинская] помощь. Что ему нужно, так это следовать совету врачей», — отметил Джонсон.
Он уверен, что Трампу дают только лучшие медицинские рекомендации.
В апреле Борис Джонсон заболел коронавирусом и вскоре был госпитализирован. Через пару недель он вернулся на работу.