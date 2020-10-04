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Джонсон дал совет заболевшему COVID-19 Трампу

Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Ben Stansall / Getty Images)

Для того чтобы президенту США Дональду Трампу вылечиться от коронавируса, нужно следовать советам врачей. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Reuters.

«Я уверен, что президент Трамп будет в порядке. У него самая лучшая [медицинская] помощь. Что ему нужно, так это следовать совету врачей», — отметил Джонсон.

Он уверен, что Трампу дают только лучшие медицинские рекомендации.

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Фото:Rüdiger Wölk / imago-images.de / Global Look Press

В апреле Борис Джонсон заболел коронавирусом и вскоре был госпитализирован. Через пару недель он вернулся на работу.

Ранее у президента США Дональда Трампа и его жены Мелании обнаружили коронавирус. До этого стало известно, что COVID-19 заразилась его советница Хоуп Хикс, после чего лидер страны ушел на самоизоляцию. Трампа для лечения поместили в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в городе Бетесда в штате Мэриленд.

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