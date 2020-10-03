Трамп отправился в военный госпиталь из-за COVID-19

Президент США Дональд Трамп, у которого выявили коронавирус, проведет несколько дней под наблюдением врачей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Американского лидера поместят на ближайшие дни в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в городе Бетесда в штате Мэриленд, чтобы ему могли незамедлительно оказать медицинскую помощь в случае необходимости.

Телеканал CNN опубликовал в своем Twitter видео, на котором Трамп один выходит из своей резиденции, садится в вертолет и улетает в госпиталь. На нем надета черная маска.

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