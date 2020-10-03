Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 октября

От коронавируса умерли больше 45 тыс. россиян, ВОЗ советует Росии не вводить новый карантин, турбизнес потерял из-за пандемии 1,5 трлн руб.; самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,194 млн человек (плюс 9 412 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 21 тыс. человек (плюс 186 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 970 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <5000 0 <10 000 0 <15 000 0 от 15 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Росстат опубликовал статистику о смертности от коронавируса за август. Из нее следует, что общее число умерших с COVID-19 в России за апрель—август достигло уже 45 663 человек. Летальность вируса в стране составляет 4,6% от числа всех подтвержденных случаев на конец августа. Если оценить уровень летальности только по числу россиян, для которых COVID-19 cтал основной причиной смерти (26 615 умерших с апреля по август), то он составит 2,7%.

Компаниям работающим в Москве следует по возможности перевести на удаленку до 50% сотрудников, сообщил заммэра Владимир Ефимов. Ранее мэр Сергей Собянин обязал их с 5 октября отправить на дистанционный режим работы не менее 30% работающих.

Власти Ульяновской области также рекомендовали работодателям с 5 октября перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу. Рекомендации по переводу на удаленную работу сотрудников выпустили и власти Пермского края.

В ВОЗ рекомендуют властям России не вводить новый локдаун. Потенциально ограничения из-за коронавируса помогают справиться с эпидемией, но одновременно и мешают лечить болезни сердца, онкологические заболевания, диабет; частично парализуют работу системы здравоохранения. Новый карантин грозит и реальным всплеском психических заболеваний, предупредила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Жителям Магнитогорска власти города предложили при подозрении на коронавирусную инфекцию и пневмонию делать рентген вместо компьютерной томографии. Таким образом власти отреагировали на сообщения горожан об огромных очередях на КТ. Эксперты называют такую рекомендацию «неадекватной».

Пострегистрационные испытания вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» начнутся в ноябре — декабре.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Из-за пандемии коронавируса российский туристический бизнес потерял 1,5 трлн руб., сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. По его прогнозу, на восстановление отрасли понадобится два года. Video

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 34,16 млн, из них более 1,01 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 34,44 млн человек, из них более 1,025 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,31 млн зараженных. Индия находится на втором месте (6,39 млн), на третьем — Бразилия (более 4,84 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 835 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

У президента США Дональда Трампа и его жены Мелании обнаружили коронавирусную инфекцию. В разгар предвыборной компании Трамп объявил, что переходит в режим самоизоляции. Доктор рассказал, что Трамп чувствует себя хорошо. У вице-президента Майка Пенса коронавирус не нашли.

Дональду Трампу сделали укол экспериментального коктейля из антител, разработанного компанией Regeneron Pharmaceuticals. Он чувствует себя утомленным, но остается в хорошем настроении, сообщил его врач.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставил первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венесуэлу. Она стала первой страной Латинской Америки, в которой стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V». В исследовании примут участие 2 тыс. человек.

Коронавирус SARS-CoV-2 может трансформироваться в 10 различных форм, чтобы легче проникнуть в организм, узнали британские ученые из Института Фрэнсиса Крика. Сотрудники института выяснили, что шипы COVID-19 могут изменяться и становиться более цепкими. Благодаря им вирус способен лучше связываться с белком ACE2, который находится на внешней части клеток человека, с помощью своих шипов коронавирус проникает в организм.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.