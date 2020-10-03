Пандемия коронавируса , 03 окт, 00:00
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 октября
От коронавируса умерли больше 45 тыс. россиян, ВОЗ советует Росии не вводить новый карантин, турбизнес потерял из-за пандемии 1,5 трлн руб.; самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,194 млн человек (плюс 9 412 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 21 тыс. человек (плюс 186 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 970 тыс. заболевших.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Росстат опубликовал статистику о смертности от коронавируса за август. Из нее следует, что общее число умерших с COVID-19 в России за апрель—август достигло уже 45 663 человек. Летальность вируса в стране составляет 4,6% от числа всех подтвержденных случаев на конец августа. Если оценить уровень летальности только по числу россиян, для которых COVID-19 cтал основной причиной смерти (26 615 умерших с апреля по август), то он составит 2,7%.
- Компаниям работающим в Москве следует по возможности перевести на удаленку до 50% сотрудников, сообщил заммэра Владимир Ефимов. Ранее мэр Сергей Собянин обязал их с 5 октября отправить на дистанционный режим работы не менее 30% работающих.
- Власти Ульяновской области также рекомендовали работодателям с 5 октября перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу. Рекомендации по переводу на удаленную работу сотрудников выпустили и власти Пермского края.
- В ВОЗ рекомендуют властям России не вводить новый локдаун. Потенциально ограничения из-за коронавируса помогают справиться с эпидемией, но одновременно и мешают лечить болезни сердца, онкологические заболевания, диабет; частично парализуют работу системы здравоохранения. Новый карантин грозит и реальным всплеском психических заболеваний, предупредила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
- Жителям Магнитогорска власти города предложили при подозрении на коронавирусную инфекцию и пневмонию делать рентген вместо компьютерной томографии. Таким образом власти отреагировали на сообщения горожан об огромных очередях на КТ. Эксперты называют такую рекомендацию «неадекватной».
- Пострегистрационные испытания вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» начнутся в ноябре — декабре.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Из-за пандемии коронавируса российский туристический бизнес потерял 1,5 трлн руб., сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. По его прогнозу, на восстановление отрасли понадобится два года.
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 34,16 млн, из них более 1,01 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 34,44 млн человек, из них более 1,025 млн скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
- Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,31 млн зараженных. Индия находится на втором месте (6,39 млн), на третьем — Бразилия (более 4,84 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 835 тыс.).
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
- У президента США Дональда Трампа и его жены Мелании обнаружили коронавирусную инфекцию. В разгар предвыборной компании Трамп объявил, что переходит в режим самоизоляции. Доктор рассказал, что Трамп чувствует себя хорошо. У вице-президента Майка Пенса коронавирус не нашли.
- Дональду Трампу сделали укол экспериментального коктейля из антител, разработанного компанией Regeneron Pharmaceuticals. Он чувствует себя утомленным, но остается в хорошем настроении, сообщил его врач.
- Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставил первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венесуэлу. Она стала первой страной Латинской Америки, в которой стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V». В исследовании примут участие 2 тыс. человек.
- Коронавирус SARS-CoV-2 может трансформироваться в 10 различных форм, чтобы легче проникнуть в организм, узнали британские ученые из Института Фрэнсиса Крика. Сотрудники института выяснили, что шипы COVID-19 могут изменяться и становиться более цепкими. Благодаря им вирус способен лучше связываться с белком ACE2, который находится на внешней части клеток человека, с помощью своих шипов коронавирус проникает в организм.
Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i