Онищенко назвал заболевшего COVID-19 Трампа «трудным пациентом»

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, будет «трудным пациентом», но, уверен он, американские врачи сделают все возможное, чтобы его вылечить. Об этом он сказал газете «Вечерняя Москва».

Он пожелал американскому лидеру скорейшего выздоровления. «Это очень важно, потому что сейчас непростой период в истории Америки: 7 миллионов заболевших, что очень серьезно», — отметил Онищенко, добавив, что 74-летний Трамп «по возрасту и по состоянию здоровья» находится в группе риска. В то же время бывший главный санитарный врач указал на "достаточно бодрый" вид президента. Однако ему все-таки нужно ограничить активность и внимательно следовать рекомендациям медиков, порекомендовал Онищенко.

2 октября Дональд Трамп и его жена Мелания написали в Twitter, что у них выявили коронавирус. У Трампа наблюдался кашель и лихорадка, сообщало издание Vanity Fair. Супруги ушли на карантин. Перед этим Трамп и его жена изолировались после того, как коронавирусную инфекцию обнаружили у помощницы главы государства Хоуп Хикс.

Позднее президент отправился на вертолете в военный госпиталь в штате Мэриленд. Телеканал CNN показал кадры, на которых американский лидер в маске садится в вертолет и улетает. Его врач Шон Конли сообщал, что Трампу сделали инъекцию коктейля из антител.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Президент России Владимир Путин пожелал коллеге скорейшего выздоровления, отметив, что присущие ему «жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм» помогут победить COVID-19.