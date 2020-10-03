Трамп поблагодарил поддержавших его людей перед отправкой в госпиталь

Президент США Дональд Трамп, у которого в пятницу диагностировали заражение коронавирусом, обратился к поддержавшим его людям и поблагодарил их. Видеообращение глава государства опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Я хочу поблагодарить всех за невероятную поддержку. Я отправляюсь в госпиталь Уолтера Рида. Я думаю, что у меня все хорошо, но мы собираемся удостовериться в том, что все идет как надо», — сказал Трамп.

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