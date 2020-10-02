Рошаль ответил на обвинение Навального в адрес омских врачей

Леонид Рошаль (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Президент Национальной медицинской палаты, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал обвинение оппозиционера Алексея Навального в адрес омских врачей, которое он озвучил в интервью Spiegel.

«В омской больнице умело довели Навального до транспортабельного состояния, что позволило немецкой бригаде <...> задержать вылет на десять часов, пока летчики поспят», — сказал Рошаль в беседе с «Лентой.ру».

Комментируя слова Навального о том, что омские медики повели себя хуже, чем агенты разведки, для которых убийство является профессией, Рошаль заявил: «Если я главный врач и три лаборатории дают мне результат, что ничего не находят, — значит, я убийца?».

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Ранее омские врачи опубликовали открытое письмо, в котором отреагировали на слова Навального. В письме сказано, что «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив». Также омские медики обвинили сторонников Навального в попытках очернить тех, кто спас ему жизнь.