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Отравление Навального ,  
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Рошаль ответил на обвинение Навального в адрес омских врачей

Леонид Рошаль
Леонид Рошаль (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Президент Национальной медицинской палаты, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал обвинение оппозиционера Алексея Навального в адрес омских врачей, которое он озвучил в интервью Spiegel.

«В омской больнице умело довели Навального до транспортабельного состояния, что позволило немецкой бригаде <...> задержать вылет на десять часов, пока летчики поспят», — сказал Рошаль в беседе с «Лентой.ру».

Комментируя слова Навального о том, что омские медики повели себя хуже, чем агенты разведки, для которых убийство является профессией, Рошаль заявил: «Если я главный врач и три лаборатории дают мне результат, что ничего не находят, — значит, я убийца?».

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Ранее омские врачи опубликовали открытое письмо, в котором отреагировали на слова Навального. В письме сказано, что «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив». Также омские медики обвинили сторонников Навального в попытках очернить тех, кто спас ему жизнь.

Навальный попал в больницу в Омске после того, как ему стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. По словам главврача омской больницы скорой помощи № 1 Александра Мураховского, оппозиционеру стало плохо из-за нарушения обмена веществ. Однако врачи берлинской клинике «Шарите», куда Навального перевезли спустя два дня, сообщили, что политик был отравлен веществом из группы активных ингибиторов холинэстеразы. Позже власти ФРГ заявили, что Навального отравили ядом из группы «Новичок».

В сентябре Навальный выразил благодарность людям, которые спасли ему жизнь. В их числе он упомянул пилотов, посадивших самолет в Томске, сотрудников медслужбы аэропорта и медиков реанимобиля, который доставил его в омскую больницу.

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