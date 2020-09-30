Азербайджан заявил об уничтожении восьми армянских «Градов»

Самоходная реактивная система залпового огня «Град» является российской разработкой. Она способна решать различные боевые задачи, в том числе поражать живую силу, командные пункты, бронетранспортеры. Особенность «Града» в том, что для него было создано большое число снарядов с разными характеристиками.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что бои в Карабахе продолжаются с прежней интенсивностью. Военные Армении перешли в контрнаступление и, по утверждению армянского Минобороны, смогли захватить позицию Азербайджана.

Баку ранее 30 сентября обвинил противников в применении тактического ракетного комплекса «Точка-У». При этом, по сообщению азербайджанской стороны, три выпущенные ракеты не взорвались из-за плохого качества армянской техники. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики опровергли эту информацию.

В свою очередь Ереван обвинил Азербайджан в передаче управления воздушными операциями в Карабахе ВВС Турции. По версии Армении, боевые действия Азербайджана в небе контролируются из нескольких командных турецких пунктов, а самолеты Турции участвуют в атаках на армянские цели. Баку отрицает военную помощь Анкары.