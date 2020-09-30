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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан заявил об уничтожении восьми армянских «Градов»

Фото:Министерство обороны Азербайджанской республики
Фото: Министерство обороны Азербайджанской республики

Министерство обороны Азербайджана сообщило об успешном уничтожении восьми ракетных установок «Град», принадлежавших армянской стороне в нагорно-карабахском конфликте. Об этом говорится на сайте Минобороны.

«В результате боевых действий, проведенных сегодня вечером частями азербайджанской армии, уничтожено восемь ракетных установок противника «Град», — указано в сообщении.

Война в Карабахе. День четвертый
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Фото:Aziz Karimov / Reuters

Военное ведомство приложило видео ударов по армянским позициям.

Самоходная реактивная система залпового огня «Град» является российской разработкой. Она способна решать различные боевые задачи, в том числе поражать живую силу, командные пункты, бронетранспортеры. Особенность «Града» в том, что для него было создано большое число снарядов с разными характеристиками.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что бои в Карабахе продолжаются с прежней интенсивностью. Военные Армении перешли в контрнаступление и, по утверждению армянского Минобороны, смогли захватить позицию Азербайджана.

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Баку ранее 30 сентября обвинил противников в применении тактического ракетного комплекса «Точка-У». При этом, по сообщению азербайджанской стороны, три выпущенные ракеты не взорвались из-за плохого качества армянской техники. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики опровергли эту информацию.

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В свою очередь Ереван обвинил Азербайджан в передаче управления воздушными операциями в Карабахе ВВС Турции. По версии Армении, боевые действия Азербайджана в небе контролируются из нескольких командных турецких пунктов, а самолеты Турции участвуют в атаках на армянские цели. Баку отрицает военную помощь Анкары.

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