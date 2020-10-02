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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян сообщил о четырех сбитых над Арменией беспилотниках

Армянские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника в небе над Гегаркуникской и Котайкской областями. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В воздухе над Котайкской и Гегаркуникской областями появились четыре вражеских беспилотника. Армянские силы ПВО уже уничтожили три из них. Процесс обнаружения и нейтрализации четвертого продолжается», — написал он в Facebook.

Позднее Пашинян сообщил об уничтожении четвертого беспилотника. Глава правительства не уточнил, кому принадлежали уничтоженные беспилотники.

Материал дополняется.

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