МВД Белоруссии разослало протестующим СМС с предупреждением
МВД Белоруссии стало рассылать СМС-сообщения гражданам, которые установлены как нарушители общественного порядка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
«Рассылают тем, кто действительно участвует, есть программа», — сказал представитель министерства.
В ведомстве отметили, что информация о программе появится в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.
Местные издания Tut.by и Reform.by сообщили, что в тексте сообщения от отправителя «MVD» сказано, что гражданин «установлен как нарушитель порядка проведений массовых мероприятий» и что его действия были зафиксированы на фотографиях и видеозаписях. В СМС также предупреждают, что участие в несанкционированных массовых мероприятия недопустимо. «Не допускайте ошибок», — написано в конце сообщения.