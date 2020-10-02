МВД Белоруссии разослало протестующим СМС с предупреждением

Ранее, 28 сентября, МВД республики сообщило о задержании 350 человек на протестных акциях в Белоруссии, которые прошли 27 сентября. В стране прошли 22 протестных акции. В ведомстве отметили, что количество демонстрантов «значительно уменьшалось» в сравнении с предыдущими выходными.

В Минске 27 сентября прошла акция протеста протеста под названием «народная инаугурация Светланы Тихановской». Против демонстрантов правоохранительные органы применяли шумовые гранаты и слезоточивый газ. На президентских выборах в республике 9 августа Тихановская была главной соперницей объявленного ЦИК президентом Александра Лукашенко. 23 сентября он провел закрытую инаугурацию. Лукашенко не признали легитимным президентом в нескольких странах, среди которых есть Германия, Швеция, Литва, Украина и другие.

Протесты в Белоруссии идут с 9 августа, после того, как ЦИК объявил результаты выборов. По данным комиссии, Лукашенко набрал набрал 80% голосов, Тихановская — 10%. Демонстранты считают, что победила Тихановская. Они требуют провести новое голосование. Соперница Лукашенко уехала в Литву после выборов.