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Протесты в Белоруссии ,  
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МВД Белоруссии разослало протестующим СМС с предупреждением

МВД Белоруссии стало рассылать СМС-сообщения гражданам, которые установлены как нарушители общественного порядка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Рассылают тем, кто действительно участвует, есть программа», — сказал представитель министерства.

В ведомстве отметили, что информация о программе появится в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.

Местные издания Tut.by и Reform.by сообщили, что в тексте сообщения от отправителя «MVD» сказано, что гражданин «установлен как нарушитель порядка проведений массовых мероприятий» и что его действия были зафиксированы на фотографиях и видеозаписях. В СМС также предупреждают, что участие в несанкционированных массовых мероприятия недопустимо. «Не допускайте ошибок», — написано в конце сообщения.

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Фото:Tut.By / Reuters

Ранее, 28 сентября, МВД республики сообщило о задержании 350 человек на протестных акциях в Белоруссии, которые прошли 27 сентября. В стране прошли 22 протестных акции. В ведомстве отметили, что количество демонстрантов «значительно уменьшалось» в сравнении с предыдущими выходными.

В Минске 27 сентября прошла акция протеста протеста под названием «народная инаугурация Светланы Тихановской». Против демонстрантов правоохранительные органы применяли шумовые гранаты и слезоточивый газ. На президентских выборах в республике 9 августа Тихановская была главной соперницей объявленного ЦИК президентом Александра Лукашенко. 23 сентября он провел закрытую инаугурацию. Лукашенко не признали легитимным президентом в нескольких странах, среди которых есть Германия, Швеция, Литва, Украина и другие.

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Протесты в Белоруссии идут с 9 августа, после того, как ЦИК объявил результаты выборов. По данным комиссии, Лукашенко набрал набрал 80% голосов, Тихановская — 10%. Демонстранты считают, что победила Тихановская. Они требуют провести новое голосование. Соперница Лукашенко уехала в Литву после выборов.

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