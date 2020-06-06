Зиявудина Магомедова вернут в СИЗО «Лефортово»

Подозреваемого в хищениях и мошенничестве основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова в ближайшее время могут выписать из больницы «Матроссокой тишины» и вернуть в СИЗО «Лефортово». Об этом РБК сообщил адвокат подозреваемого Александр Гофштейн.

«По нашим данным, планируют вернуть его чуть ли не завтра. Ему так и не сделали КТ — якобы потому, что нет аппарата. Это говорит о том, что он на сегодняшний день недообследован, — заявил защитник.

Он отметил, что последние два теста Магомедова на коронавирус показали отрицательный результат. При этом он до сих пор чувствует себя не очень хорошо.

«Судя по письмам, которые он пишет, чувствует он себя неважно. И температура у него держалась, и потеря веса, и одышка сохраняется», — пояснил Гофштейн.