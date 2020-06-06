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Дело братьев Магомедовых ,  
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Зиявудина Магомедова вернут в СИЗО «Лефортово»

Подозреваемого в хищениях и мошенничестве основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова в ближайшее время могут выписать из больницы «Матроссокой тишины» и вернуть в СИЗО «Лефортово». Об этом РБК сообщил адвокат подозреваемого Александр Гофштейн.

«По нашим данным, планируют вернуть его чуть ли не завтра. Ему так и не сделали КТ — якобы потому, что нет аппарата. Это говорит о том, что он на сегодняшний день недообследован, — заявил защитник.

Зиявудина Магомедова госпитализировали в больницу «Матросской тишины»
Общество
Зиявудин Магомедов

Он отметил, что последние два теста Магомедова на коронавирус показали отрицательный результат. При этом он до сих пор чувствует себя не очень хорошо.

«Судя по письмам, которые он пишет, чувствует он себя неважно. И температура у него держалась, и потеря веса, и одышка сохраняется», — пояснил Гофштейн.

О том, что Магомедов заболел COVID-19 стало известно 22 мая. Спустя несколько дней бизнесмена госпитализировали в больницу «Матросской тишины». Адвокаты Магомедова пыталась встретиться с врачами и передать ему лекарства, но сотрудники ФСИН не предоставили такой возможности.

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Общество
Магомед Магомедов и Зиявудин Магомедов (слева направо)

Братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали в 2018 году — они подозреваются в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества.

По версии следствия, совладельцы группы «Сумма» при строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, намыве участка на Крестовском острове в Санкт-Петербурге и еще трех эпизодах мошенничества похитили 11 млрд руб. Бизнесменам грорзит до 25 лет заключения.

Теги: Зиявудин Магомедов, «Матросская тишина», новости РБК
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