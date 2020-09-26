Ученые объяснили «большую хитрость» коронавируса

Ключевое значение может иметь недостаток в организме интерферона, пишет Science. Замедленный ответ интерферона может быть «хитростью» коронавируса, отметила в беседе с Bloomberg вирусолог из Института иммунологии в Ла-Хойе

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Решающее значение в тяжелом протекании коронавируса может иметь недостаток интерферона, который помогает организму защищаться от вирусов. К такому заключению пришли две группы американских ученых, передает журнал Science.

Исследования показали, что у части пациентов с тяжелым течением COVID-19 интерферонный ответ был нарушен из-за генетических отклонений или из-за нежелательных антител, которые атакуют сам интерферон, говорится в публикации.

Кроме того, ученые установили, что 94% пациентов, у которых нашли антитела, атакующие интерферон, — мужчины. Это также помогает объяснить, почему мужчины чаще переносят болезнь тяжелее, чем женщины, указывает Science.

Как отмечает журнал, такие выводы ученых имеют непосредственное практическое значение. Синтетические интерфероны, давно используемые для лечения других заболеваний, могут помочь некоторым пациентам из группы риска, говорится в публикации.