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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заявил о планах не отдавать крупные клиники под больных COVID-19

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве есть достаточный коечный фонд для оказания помощи заболевшим COVID-19, поэтому власти постараются не выделять для борьбы с инфекцией большие городские клиники. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы стараемся большие клиники из плановой работы не выводить», — сказал он.

Собянин допустил рост числа заражений COVID-19 в Москве до 3 тыс. в сутки
Общество
Фото:Сергей Чириков / EPA / ТАСС

По словам Собянина, сейчас в Москве растет количество госпитализированных и тяжелых больных с коронавирусной инфекцией. Он уточнил, что ежедневно в больницы кладут на лечение около тысячи человек, что в два раза больше, чем было две недели назад. Как указал Собянин, в связи с этим каждый день для лечения зараженных перепрофилируются дополнительные блоки больниц. «Не сами больницы, а те здания, которые были зарезервированы под COVID и были в горячем резерве», — пояснил он. Кроме того, как добавил градоначальник, большое число коек способны обеспечить мобильные госпитали.

Мэр отметил, что в городе стараются выявлять «максимально много» новых заболевших и делать это «максимально своевременно» для профилактики распространения вируса.

«Не микшировать ситуацию, не затирать ее, а, наоборот, как можно больше тестировать, выявлять и регистрировать», — указал Собянин цель городских властей.

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Собянин также спрогнозировал, что число подтвержденных случаев заражения в Москве в ближайшее время может вырасти до 3 тыс. в сутки. Он назвал динамику распространения вируса «серьезной», в то же время отметив, что это нельзя называть второй волной. «Второй волны как таковой нет. Почему? Потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, которые уже переболели», — пояснил Собянин.

Весной, когда был зафиксирован первый всплеск заболеваемости, в столице разворачивали временные центры для работы с больными коронавирусной инфекцией. Среди них были госпиталь на ВДНХ, стационары в парке «Сокольники», автомобильном ТЦ «Москва», ледовом дворце «Крылатское». К концу мая на базе непостоянных медицинских корпусов было создано 15 тыс. коечных мест.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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