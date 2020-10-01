Собянин заявил о планах не отдавать крупные клиники под больных COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве есть достаточный коечный фонд для оказания помощи заболевшим COVID-19, поэтому власти постараются не выделять для борьбы с инфекцией большие городские клиники. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы стараемся большие клиники из плановой работы не выводить», — сказал он.

По словам Собянина, сейчас в Москве растет количество госпитализированных и тяжелых больных с коронавирусной инфекцией. Он уточнил, что ежедневно в больницы кладут на лечение около тысячи человек, что в два раза больше, чем было две недели назад. Как указал Собянин, в связи с этим каждый день для лечения зараженных перепрофилируются дополнительные блоки больниц. «Не сами больницы, а те здания, которые были зарезервированы под COVID и были в горячем резерве», — пояснил он. Кроме того, как добавил градоначальник, большое число коек способны обеспечить мобильные госпитали.

Мэр отметил, что в городе стараются выявлять «максимально много» новых заболевших и делать это «максимально своевременно» для профилактики распространения вируса.