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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили возможность наступления пика пандемии через 2-3 недели

Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Вирусологи в разговоре с РБК оценили вероятность того, что Россия достигнет нового пика заболеваемости COVID-19 через две или три недели. Такое предположение ранее высказывал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Ситуация, конечно, не очень благоприятная, рост на протяжении длительного времени достаточно заметный. Я думаю, что мы можем получить пик через месяц. Какова будет динамика эпидемии в этой части, сказать трудно», — рассказал вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, на увеличение числа зараженных коронавирусом сказывается неблагоприятный для такого рода заболеваний осенний сезон.

«Рост заболеваний в ближайшее время, по-видимому, будет продолжаться, если люди не возьмутся за ум и не начнут соблюдать простые правила дистанцирования, ношения масок, мытья рук, самоизоляцию там, где возможно, и работать в удаленном доступе», — добавил Альтштейн.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович считает, что ситуация с коронавирусом в стране развивается по-разному.

«В регионах практически ни разу не падала (заболеваемость), и постоянно количество (заразившихся) нарастало. Это в Москве резкое падение было в сентябре, сейчас возвращается к началу сентябрьских значений», — сказала она.

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Попович отметила, что впереди ожидается пик сезонных заболеваний, поэтому к росту числа коронавирусных больных необходимо отнестись «серьезно». «Полагаю, что ситуация стабилизируется не раньше, чем в феврале следующего года, когда закончится период респираторных заболеваний», — заключила она.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что, используя модельный анализ, ученые выявили три возможных сценария развития пандемии в России. Отмечалась, что при благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать, в худшем случае — пик придется на начало ноября.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России было выявлено 8232 заразившихся коронавирусом. В Москве зафиксировано 2300 больных — это значение стало рекордным в столице с 31 мая.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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