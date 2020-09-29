Вирусологи оценили возможность наступления пика пандемии через 2-3 недели

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Вирусологи в разговоре с РБК оценили вероятность того, что Россия достигнет нового пика заболеваемости COVID-19 через две или три недели. Такое предположение ранее высказывал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Ситуация, конечно, не очень благоприятная, рост на протяжении длительного времени достаточно заметный. Я думаю, что мы можем получить пик через месяц. Какова будет динамика эпидемии в этой части, сказать трудно», — рассказал вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, на увеличение числа зараженных коронавирусом сказывается неблагоприятный для такого рода заболеваний осенний сезон.

«Рост заболеваний в ближайшее время, по-видимому, будет продолжаться, если люди не возьмутся за ум и не начнут соблюдать простые правила дистанцирования, ношения масок, мытья рук, самоизоляцию там, где возможно, и работать в удаленном доступе», — добавил Альтштейн.