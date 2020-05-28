В Москве к работе с неинфекционными больными вернут пять стационаров

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Пять столичных больниц, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, на следующей неделе вернутся к стандартному режиму работы для приема неинфекционных больных. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«Мы видим, что эпидемиологическая ситуация в Москве заметно улучшается. Количество госпитализаций снижается, около половины перепрофилированного коечного фонда уже свободно», — пояснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Начиная со следующей недели к приему неинфекционных больных вернутся городская клиническая больница имени Д.Д. Плетнева, челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн, городская клиническая больница имени Е.О. Мухина, городская клиническая больница имени В.П. Демихова и городская клиническая больница №31. В этих медицинских учреждениях около 3 тыс. коек.

Ракова добавила, что резервный коечный фонд на базе временных госпиталей будет сохранен на случай изменения эпидемиологической обстановки.